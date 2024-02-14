«الدورة 15» من مهرجان الظفرة البحري تعقد فعالياتها في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، تقام فعاليات مهرجان الظفرة البحري في دورته الخامسة عشرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، من 16 إلى 25 فبراير الجاري، على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة.

وتتضمَّن الدورة الجديدة مجموعة من السباقات البحرية التراثية والحديثة والألعاب الشعبية والمسابقات الرياضية، والفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تلقي الضوء على الدور المهم الذي يتميَّز به التراث البحري في أبوظبي، ما يضمن استدامته.

ويضمُّ المهرجان سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق التفريس التراثي، وسباق المغيرة للتجديف التراثي، وسباقات الكايت سيرف، والتجديف وقوفاً على الألواح، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة، وسباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق جنانه للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، إلى جانب مسابقات الكيرم، والدومينو، والدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، والألعاب الشعبية (كرابي، دحروي، شاع، مطارح).

ويفتح السوق الشعبي للمهرجان أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً، وتقدِّم متاجره منتجات تراثية محلية وخليجية تجمع التراث الإماراتي البحري والصحراوي، إضافة إلى فعاليات متنوّعة في بيت النوخذة وقرية الطفل، وعروض الأزياء الشعبية ومسابقات الطبخ والحِرَف اليدوية التقليدية، والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الفعاليات المناسبة لمختلف الفئات العمرية.

ويحتضن السوق المكشات وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية والحفلات الغنائية، وعروض الخيول، إضافة إلى ساحة المطاعم والمأكولات السريعة المتنقّلة «فود ترك»، ومنطقة التخييم «المقطورات المتنقّلة».

ويحرص مهرجان الظفرة البحري على ترسيخ الثقافة البحرية والمسابقات التراثية التي تُترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالتراث البحري والحفاظ على الهُوية الوطنية، ويعزِّز استراتيجية صون التراث الإماراتي وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسيّاح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، ويدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، إلى جانب تسليط الضوء على تاريخ منطقة الظفرة وترسيخ مكانتها وجهةً سياحية فريدة.