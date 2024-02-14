«الزعيم» يقترب من ربع نهائي «أبطال آسيا»

معتز الشامي (دبي)



تعادل العين من دون أهداف أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليضع «الزعيم» قدماً في ربع نهائي البطولة، ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة يوم 21 فبراير الجاري، باستاد هزاع بن زايد.

سيطر «الزعيم» على مجريات اللعب، وصنع أكثر من 3 فرص محققة للتسجيل، لو لا تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات، خاصة جوناتاس، وسفيان رحيمي، وفي الوقت نفسه، تأثر أداء الفريق بغياب كاكو وأتزيلي وإيريك.

ولعب «البنفسج» بتشكيل متوازن، اعتمد خلاله المدرب على خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه بندر الأحبابي، وخالد الهاشمي وكوامي وخالد علي، وفي الوسط يحيى نادر وبارك، وسفيان رحيمي جناحاً أيسر، وجوناتاس جناحاً أيمن، وعبد الكريم تراوري وسط مهاجم، خلف لابا كودجو رأس الحربة.

وبدأ العين بالضغط على حامل الكرة، والتقدم إلى وسط ملعبه، لمنع أصحاب الأرض من تشكيلة الخطورة على مرماه، ومع مرور الوقت، سيطر «الزعيم» على مفاتيح لعب ناساف، خاصة بوبور عبد خاليقوف وإيبيك بوزوروف، وجافوخير سيديكوف، حيث يعتبر «الثلاثي» أخطر عناصر ناساف، من حيث التحرك عبر الأطراف والعمق، وامتلاك القدرة على التسديد القوي باتجاه المرمى.

ولعب العين شوطاً أول متميزاً، من حيث السيطرة على مجريات اللعب، رغم فترة «جس النبض» في الدقائق الأولى التي خلت من الخطورة على مرمى خالد عيسى، في ظل استبسال الخط الخلفي ولاعبي الوسط، بينما قاد بندر الأحبابي هجمة منظمة، ومرر عرضية إلى لابا كودجو حولها بالرأس بجوار القائم، وانطلق رحيمي بكرة تجاه مرمى ناساف، وتوغل إلى داخل المنطقة، وأطلقها قوية أبعدها الحارس.

واستمر الشوط الأول سجالاً، من دون فرص خطيرة، باستثناء تمريرة طولية من جوناتاس، انتهت عند رحيمي الذي سدد في الدفاع الأوزبكي، بينما أنطلق موردوبيك رحمتوف من الجبهة اليسرى، وحولها عرضية إلى عبد خاليقوف، وأسفرت يقظة كوامي عن إيقاف الهجمة على مرمى خالد عيسى، لينهي الشوط بالتعادل السلبي، وشهد أفضلية «الزعيم».

ومع الشوط الثاني ، أحكم العين سيطرته على مجريات اللقاء، مقابل تراجع أصحاب الأرض للدفاع، ومحاولة اللعب على المرتدات، مقابل تقدم لاعبي «الزعيم» لتشكيل الضغط على ناساف، وارتدت تسديدة يحيى نادر من القائم إلى داخل الملعب، ولم تجد المتابعة الجيدة من رحيمي الذي تسرع في التسديد، لتضيع فرصة إحراز الهدف الأول، وحاول العين اللعب على التسديد من خارج المنطقة الذي لم يسفر عن هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.