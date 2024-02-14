الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مليحة يواجه الكويت في افتتاح «خليجية اليد»

مليحة يواجه الكويت في افتتاح «خليجية اليد»
14 فبراير 2024 21:18

 


رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان


أسفرت قرعة البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال الـ40 التي يستضيفها العربي القطري، من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل، عن وقوع مليحة ممثل كرة اليد الإماراتية في البطولة بالمجموعة الثانية مع الكويت الكويتي والريان القطري والشباب البحريني، فيما تضم المجموعة الثانية العربي صاحب الأرض وعُمان العُماني والدير البحريني وبرقان الكويتي.
وأجريت مراسم القرعة بمقر الاتحاد القطري لكرة اليد، ويخوض مليحة أولى مبارياته بالبطولة أمام الكويت 26 فبراير الجاري ثم المباراة الثانية أمام الشباب يوم 28 فبراير، والأخيرة بالمجموعة مع الريان أول مارس المقبل.
 

الإمارات
كرة اليد
مليحة
قطر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
اليوم 12:01
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©