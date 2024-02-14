مليحة يواجه الكويت في افتتاح «خليجية اليد»



رضا سليم (دبي)



أسفرت قرعة البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال الـ40 التي يستضيفها العربي القطري، من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل، عن وقوع مليحة ممثل كرة اليد الإماراتية في البطولة بالمجموعة الثانية مع الكويت الكويتي والريان القطري والشباب البحريني، فيما تضم المجموعة الثانية العربي صاحب الأرض وعُمان العُماني والدير البحريني وبرقان الكويتي.

وأجريت مراسم القرعة بمقر الاتحاد القطري لكرة اليد، ويخوض مليحة أولى مبارياته بالبطولة أمام الكويت 26 فبراير الجاري ثم المباراة الثانية أمام الشباب يوم 28 فبراير، والأخيرة بالمجموعة مع الريان أول مارس المقبل.

