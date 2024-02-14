منتخبنا يواجه فلسطين في افتتاح «عربية الرجبي»

رضا سليم (دبي)

أعلن الاتحاد العربي للرجبي، جدول مباريات الدور الأول، من البطولة العربية للسباعيات، التاسعة للرجال، والرابعة للسيدات، والتي ينظمها بالتعاون مع الاتحاد السعودي الجمعة والسبت المقبلين، بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، بمشاركة 18 منتخباً، من بينها 10 في للرجال، و8 للسيدات.

وتشهد مسابقة الرجال 20 مباراة بالدور الأول، حيث يلتقي منتخبنا مع فلسطين، ضمن المجموعة الأولى غداً، ويسبق اللقاء مواجهة تجمع مصر والأردن في المجموعة نفسها، فيما يلتقي السعودية مع ليبيا، وسوريا مع تونس في المجموعة الثانية، ويلتقي منتخبنا مع مصر، والعراق مع الأردن، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى والسعودية مع المغرب وليبيا مع تونس في المجموعة الثانية، ثم العراق مع فلسطين ومنتخبنا مع الأردن في الجولة الثالثة، وفي الجولة نفسها بالمجموعة الثانية، يلعب المغرب مع سوريا، والسعودية مع تونس، وفي الجولة الرابعة، يلتقي منتخبنا مع العراق، ومصر مع فلسطين، وفي المجموعة الثانية، سوريا مع ليبيا، والمغرب مع تونس.

ويختتم الدور الأول صباح السبت بمواجهات فلسطين مع الأردن، والعراق مع مصر في الأولى، وسوريا مع السعودية والمغرب مع ليبيا في الثانية.

وطبقاً لنظام البطولة، يلعب الأول والثاني في المربع الذهبي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، والفائزان يصعدان إلى النهائي، والخاسران يلعبان على المركز الثالث، فيما تلعب المنتخبات في بقية المراكز في المجموعتين على الترتيب العام للبطولة.

وتشهد مسابقة السيدات 12 مباراة في الدور الأول، حيث يلتقي منتخبنا مع لينان في المجموعة الثانية، وفي المجموعة نفسها يلتقي ليبيا مع مصر، وفي المجموعة الأولى، يلعب الأردن مع سوريا، والسعودية مع تونس، وفي الجولة الثانية السعودية مع سوريا، والأردن مع تونس وفي الثانية، يلتقي منتخبنا أمام ليبيا، ولبنان مع مصر، وفي الجولة الثالثة السعودية مع الأردن، وسوريا مع تونس، بينما يتقابل منتخبنا مع مصر، ولبنان مع ليبيا في المجموعة الثانية.

من ناحية أخرى، تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس الظالعي اجتماعها اليوم على هامش البطولة، بحضور ممثلي الاتحادات العربية المشاركة في البطولة، كما وجهت إدارة الاتحاد العربي الدعوة إلى رؤساء الاتحادات لحضور الاجتماع الذي يشهد مناقشة عدد من الملفات المطروحة في الأجندة، وأيضاً مقترحات الاتحادات الأعضاء بشأن تطوير اللعبة، واعتماد الحساب الختامي والتقرير الإداري للاتحاد، وتحديد الدولة التي تستضيف النسخة المقبلة من البطولة.

ووجه قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي الشكر إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد السعودي للرجبي، برئاسة علي بن مصباح الدجاني، على تعاونهم لإنجاح العُرس العربي الذي يشهد مشاركة قياسية للمرة الأولى، بوجود 18 منتخباً. وقال :«جاهزون لضربة البداية، وجميع المنتخبات وصلت إلى مقر البطولة بالطائف، وننتظر أن تكون بطولة متميزة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية، والهدف الأسمى من إقامة البطولة، هو جمع شمل العرب، تحت مظلة الاتحاد العربي، بعيداً عن الفوز والخسارة».

وأكد الظالعي أن الإمارات وراء نجاح الرجبي العربي، والقفز الكبيرة للعبة الجماعية الأولمبية، والداعم الأول للعبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سواء على المستوى المحلي والعربي والآسيوي، وهذا الدعم وراء الطموحات الكبيرة والقفزات في اللعبة على المستوى العربي، ونواصل مسيرة التطوير، ليس فقط على مستوى المنتخبات، بل أيضاً على صعيد الأندية، ويشهد عام 2024 أول بطولة للأندية في ضيافة مصر، كما ارتفع أعضاء الاتحاد من 4 إلى 14 دولة.