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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية العربية

«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية العربية
15 فبراير 2024 02:19

الشارقة (الاتحاد)

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أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي حرص المجلس على مد جسور التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية لتحقيق كل ما من شأنه أن يطور مهارات وإمكانات الشباب، وخبرات الكوادر الإدارية والفنية بالشارقة، وذلك إثر استقباله بمكتبه لوفد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي ضم: عبدالعزيز بن محمد العنزي الأمين العام للاتحاد وأريج القحطاني مساعد الأمين العام، بحضور نبيل محمد عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وعدد من رؤساء الأقسام بالمجلس.
تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتم تقديم عرض مفصل عن استراتيجية عمل المجلس، والأنشطة والفعاليات التي يقوم بها، وأشار رئيس المجلس إلى تميز الإمارة بوجود عدد كبير من الأندية الرياضية والتخصصية، والتي تتمتع بإمكانات لوجستية تكفل التفوق في مختلف الألعاب والرياضات، وأعرب عن ترحيبه بالتعاون على كل الصعد التي تكفل نجاح الجانبين في تحقيق رسالتهما الرياضية إقليمياً ودولياً.
وفي ختام الزيارة، شكر عبدالعزيز العنزي رئيس المجلس على حفاوة الاستقبال، وأشاد بجهود المجلس على صعيد الإمارة وبالإمكانات التي تتمتع بها الأندية والمؤسسات الرياضية، مؤكداً أن الشارقة بإمكاناتها ومنشآتها عززت السمعة الدولية الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات.

عيسى هلال الحزامي
مجلس الشارقة الرياضي
الشارقة
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