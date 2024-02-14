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الرياضة

ثنائي «فخر أبوظبي» الأكثر ولاءً في العالم

ثنائي «فخر أبوظبي» الأكثر ولاءً في العالم
15 فبراير 2024 02:19

مراد المصري (أبوظبي)

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احتل علي خصيف، حارس الجزيرة، المركز الثالث في العالم، على صعيد اللاعبين الأكثر ولاءً لأنديتهم، بحسب الدراسة التي أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت اللاعبين الذين لا يزالون مسجلين حالياً في أبرز 60 دورياً عالمياً، وفق الاستمرارية في عدد المواسم المتتالية من دون أي انقطاع عن ناديهم. 
وجاء خصيف الذي يقترب من إتمام عامه الـ 37، في المركز الثالث عالمياً بـ 19 موسماً متتالياً، استمر فيها بصفوف «فخر أبوظبي». كما تضم القائمة علي مبخوت لاعب الجزيرة أيضاً، بإجمالي 16 موسماً متتالياً شارك فيها جميعها مع «فخر أبوظبي»، حيث يواصل النجم «33 عاماً» استمراريته في الفريق الذي نشأ في أكاديميته.
وشملت القائمة لاعباً ثالثاً من «دورينا»، وهو إسماعيل مطر نجم الوحدة، وبإجمالي 15 موسماً من دون انقطاع، حيث لخصت الدراسة أن فترة الإعارة التي قضاها في السد القطري، جعلت احتساب المواسم المتتالية تبدأ مجدداً بعد ذلك، وهو اللاعب الذي وُجد في صفوف «العنابي» لمواسم أكثر من ذلك في المجمل. وتصدر القائمة العالمية الحارس الروسي إيجور أكينفيف لاعب سيسكا موسكو، بإجمالي 21 موسماً متتالياً، ومن بين اللاعبين العرب في القائمة القطري حسن الهيدوس بـ 17 موسماً متتالياً مع السد، والسعودي سلمان الفرج لاعب الهلال السعودي بـ 16 موسماً متتالياً.
أما على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، فاحتل صدارة القائمة اللاعبان الألمانيان توماس مولر من بايرن ميونيخ، وتوني يانتشكه من بوروسيا مونشنجلادباخ بـ 16 موسماً متتالياً. وجاء خلفهما إيكر مونياين وأوسكار دي ماركوس لاعب أتلتيك بلباو الإسباني، وكوكي لاعب أتلتيكو مدريد، بإجمالي 15 موسماً للاعبين الثلاثة. وبرز في القائمة الثنائي الإسباني ناتشو فيرناندز لاعب ريال مدريد، وسيرجي روبرتو لاعب برشلونة، بإجمالي 13 موسماً ونصف الموسم لكل منهما، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بـ 12 موسماً.

فخر أبوظبي
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الجزيرة
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