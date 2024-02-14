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الرياضة

6 فرق في كأس الاتحاد للبولو

6 فرق في كأس الاتحاد للبولو
15 فبراير 2024 02:19

دبي (وام)

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تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد للبولو ذات التصنيف 10 هاينديكاب، بتنظيم من نادي دبي للبولو والفروسية، وبالتعاون مع اتحاد البولو، وبرعاية شركة تومي، وبمشاركة 6 فرق من 15 إلى 25 فبراير الجاري. وينطلق الحدث اليوم بـ3 مباريات، حيث تجمع المباراة الأولى فريق «الباشا»، بقيادة هاني جابشي، مع فريق «POWER HORSE»، بقيادة حيدر بنجاش، ومعه جوش كوتوني ولدى كل فريق 8 جول. وتجمع المباراة الثانية فريق «أر أي نون» بقيادة راشد العبار، ومعه راشد الفلاحي، وفاكاوندو نيفيز، مع فريق «لامار» بقيادة خالد العمران ومعه ريان الجاجي«وجيفير جوريرو.  وتختتم منافسات الجولة الأولى، بمباراة فريقي «بن دري» حامل اللقب بقيادة محمد بن دري، وخالد بن دري، ومارتين روزلدن، وماركوس سولاري، مع فريق «بنسالي» بقيادة ريشي بهنسال، وعبدالله ديكو، وسانتي مارينا.

البولو
نادي دبي للبولو والفروسية
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