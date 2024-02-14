4 ميداليات لمنتخبنا في اليوم الأول لـ«دولية فزاع»

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية في اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، الجائزة الكبرى، دبي، وحلقت الإمارات بذهبية وفضية 100 متر على الدراجات الثلاثية الفئة تي 71 وتي 72 عن طريق خالد المرزوقي الذي نجح في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 25,98 ثانية وراشد المحرمي «29,17 ثانية».

وفازت مريم الزيودي بفضية القرص اف 11، 37، 38، 40، 41، «26/22» متر خلف التونسية روعة تليلي صاحبة المركز الأول «69/35» متراً. وفاز عمير يونس ببرونزية القرص، بعد أن حل ثالثاً خلف المصري جمعة عبدالحميد صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية «بمسافة 35/31» متراً، وحقق المنتخب التونسي 4 ميداليات 3 ذهبيات وفضية عن طريق وليد كتيلة في سباق100 متر الفئة تي 34 على الكراسي المتحركة، وأحمد بن مصلح «دفع الجلة» أف 37 و روعة تليلي اف 41 «رمى القرص»، ومحمد نضال تي 53 سباق 100 متر على الكراسي.

وفاز السعودي عبد الرحمن القرشي بذهبية سباق 100 متر تي 53 على الكراسي المتحركة، بينما حصل السوري محمد خالد محمد على ذهبية الجلة أف 56 / 57.