كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز تنطلق اليوم

الشارقة (وام)

تنطلق اليوم منافسات كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتستمر إلى 18 فبراير الجاري.

يشارك في البطولة التي تعد من فئة الخمس نجوم نخبة من الفرسان من 40 دولة حول العالم، ورصدت اللجنة المنظمة 567 ألف يورو جوائز مالية للفائزين.

وتقام منافسات البطولة في الصالات الداخلية «الصالة المغطاة»، والميدان الخارجي، وعدد أشواطها 21 شوطاً، 10 منها في الصالة المغطاة و11 شوطاً في الميدان الرملي الخارجي، وهي مقسمة على أيام البطولة بين فئة النجمتين، وأشواط للأشبال والناشئين والشباب، وأشواط الخيول الصغيرة.

وتنطلق أشواط البطولة اليوم، بالشوط الأول - شوط ترحيبي من نادي الشارقة للفروسية والسباق فئة النجمتين - جولة واحدة ضد عقارب الزمن - بحواجز يصل ارتفاعها إلى 125 سم وبجوائز قدرها 3500 يورو، والشوط الثاني لشركة لونجين المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين من جولة واحدة ضد الزمن، بارتفاع حواجز يصل إلى 140 سم، بجوائز قدرها 8000 يورو.

ويبدأ اليوم الثاني من البطولة، بالشوط الثالث لفندق سنترو الشارقة - شوط الجوكر - فئة النجمتين، بحواجز يصل ارتفاعها إلى 130 سم، مع الزمن بجوائز قدرها 3500 يورو، يعقبه الشوط الرابع وهو الشوط المؤهل الثاني لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين - شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بحواجز يصل ارتفاعها إلى 140 سم، بجوائز قدرها 10000 يورو، ثم الشوط الخامس وهو شوط شركة كافلور بجولتين خاصة - فئة النجمتين - بحواجز يصل ارتفاعها إلى 115 سم، بجوائز قدرها 2000 يورو.

أما الشوط السادس، فهو شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الترحيبي بفئة الخمس نجوم.