105 متسابقين في «أبوظبي للتزلج الاستعراضي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق، صباح اليوم، كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وتستمر إلى 18 فبراير الجاري، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الشتوية، وبمشاركة قياسية بلغت 105 لاعبين ولاعبات، من 15 دولة، هي الإمارات، الكويت، مصر، المغرب، المملكة المتحدة، هونج كونج، أوزبكستان، سنغافورة، جنوب أفريقيا، تركمانستان، جورجيا، كازاخستان، أرمينيا، إستونيا، لتوانيا.

وتضم منافسات كأس أبوظبي كلاسيك للتزلج الاستعراضي ثلاث بطولات هي الأندية، والاتحادات «الايس يو»، والوطنية المحلية، وتمثل فرصة رائعة للاعبين على مستوى العالم لتجميع نقاط تؤهلهم للمشاركة في بطولة القارات الأربع وكأس العالم، وتؤهلهم كذلك للمشاركة في الأولمبياد الشتوية العالمية، وتمتاز المنافسات بوجود ثلاثة مستويات: المبتدئ والمتقدم والاحترافي، التي تجتذب الأندية محلياً والاتحادات دولياً، وتحرص على المشاركة فيها.

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن إقامة البطولات الرياضية يسهم في تنشيط الحركة الرياضة في الدولة، وكذلك صقل المواهب الرياضية محلياً للوصول إلى العالمية، مثمناً رعاية ودعم القيادة الرشيدة للرياضات الشتوية والجليدية خاصة، والرياضة بشكل عام، حتى أصبحت الرياضة ثقافة يمارسها جميع أفراد المجتمع، محترفين وهواة.

وتتميز كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي بوجود

البطولة الوطنية، ضمن المنافسات، والهدف منها تقييم مستويات اللاعبين واللاعبات لاختيارهم ضمن المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الدولية، كما تشمل المنافسات بطولة الاتحادات «الايس يو»، والمخصصة لمنتخبات الدول المشاركة، وبطولة الأندية، وتشارك فيها أندية أكاديمية مدينة زايد الرياضية، بعدد 4 لاعبين ولاعبات، والإمارات للتزلج، بعدد 23 لاعباً ولاعبة، وفيرست سكيت أكاديمي، ويشارك بـ 6 لاعبين، ودايموند سكيت بلاعب، وايس سكيتنق ايفالوشن ويشارك بلاعب في منافسات الاتحادات.

وتشهد البطولة مشاركة اللاعب العالمي ألكسندر سيليفكو، وهو متزلج فردي من إستونيا، حاصل على التصنيف 21 في الاتحاد الدولي للتزلج، وحائز على الميدالية الفضية في بطولة أوروبا 2024، وبطل إستونيا ثلاث مرات من 2020 إلى 2022، وتعد مشاركته عامل جذب لكثير من محبي ومتابعي رياضة التزلج على مستوى العالم، وتجعل من كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي مناسبة سنوية مهمة لمشاركة الأبطال العالميين.

وتقام المنافسات في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، على مدى 4 أيام، على فترتين، الفترة الصباحية، تبدأ عروضها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، والفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، وحددت منافسات اليوم الأول بين الأندية في المستوى الأساسي للمبتدئين والمبتدئ متوسط، وفي اليوم الثاني صباحاً منافسات الأشبال للتزلج الحر، والفترة المسائية حفل الافتتاح الرسمي ومنافسات التزلج الحر للمبتدئين المتقدم، وفي ثالث أيام البطولة جائزة التزلج الحر للمبتدئين المتقدم، والتزلج الحر للصغار والكبار، وفي اليوم الرابع حفل توزيع جوائز أرض «جالا» لأفضل المتسابقين والحاصلين على المراكز الأولى في المنافسات للصغار والكبار، ويتم تتويج الفائزين يومياً حسب الفئة المشاركة فيها.

وأعد نادي أبوظبي للرياضات الجليدية حفل افتتاح رسمياً للبطولة غداً، يبدأ في الساعة السابعة مساءً، بصالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، بالسلام الوطني للإمارات، ودخول أعلام الفرق المشاركة أمام المنصة الرئيسة، وعرض فيلم ترحيبي بلغات الدول المشاركة، تعبيراً عن التعايش والتسامح بين أفراد المجتمع الإماراتي، وذلك بحضور ومشاركة كبار المسؤولين والضيوف والحكام الدوليين للبطولة.

ووجه نادي أبوظبي للرياضات الجليدية دعوة للجمهور لقضاء أوقات ممتعة بمشاهدة أقوى عروض التزلج الاستعراضي في الإمارات، وكذلك حضور حفل الافتتاح في الساعة السابعة مساء غد في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية.