«الكأس الأغلى» تفرض تأجيل «الجولة 21» لدوري الأولى إلى مارس

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

يحتضن استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، في الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم، مواجهة جلف يونايتد أمام ضيفه مسافي، المؤجلة من «الجولة 20» لدوري الدرجة الأولى، وكان من المقرر إقامتها الاثنين الماضي، قبل قرار التأجيل بداعي ظروف الطقس، ويحتل جلف يونايتد المركز 14 برصيد 19 نقطة، مقابل 26 نقطة لمسافي العاشر.

وفرضت مشاركة دبا والعربي ممثلي «دوري الأولى» في دور «الستة عشر» للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2023- 2024، المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد على التوالي، تأجيل مباريات «الجولة 21» في «دوري الهواة» إلى تاريخ 29 و30 مارس المقبل، فيما تسبقها مباريات «الجولة 22» والمقررة 22 و23 فبراير الجاري.

يرفع دبا والعربي شعار أندية «دوري الدرجة الأولى»، في الدور ثمن النهائي للبطولة الأغلى، حيث يحل العربي ضيفاً على الجزيرة مساء السبت على ملعب الأخير بـ «استاد محمد بن زايد»، بعدما جرى تغيير ملعب المباراة من أم القيوين إلى أبوظبي، ويلعب دبا الممثل الثاني لأندية الأولى في ضيافة اتحاد كلباء مساء الأحد على ملعب «النمور» في الشارقة.

واستعد دبا والعربي بشكل جيد لمواجهتي «الكأس الأغلى»، بفوز «النواخذة» أمام سيتي 2-0، وتفوق العربي على مضيفه الظفرة 2-1، ضمن الجولة 20 لدوري الأولى مساء الأحد الماضي، ويحتل دبا المركز السادس في ترتيب دوري الأولى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، مقابل 32 نقطة للعربي الرابع من 19 مباراة.

وكان دبا والعربي قد نجحا في حجز مقعديهما في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة بعد تأهلهما على حساب الجزيرة الحمراء والعربي بالفوز 1-0 على التوالي في مباراتي نصف نهائي التصفيات التمهيدية لأندية الأولى بمشاركة 17 نادياً.