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الرياضة

26.000 طالب يتنافسون في «أبوظبي للألعاب الرياضية»

26.000 طالب يتنافسون في «أبوظبي للألعاب الرياضية»
15 فبراير 2024 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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في خطوة أولى، ضمن مسيرتهم الاحترافية والأكاديمية في المجال الرياضي، يشارك 26 ألف طالب وطالبة من إمارة أبوظبي في الدورة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات، التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي.
وتشهد بعض فعاليات البطولة حضور «مكتشفي مواهب» لرصد الطلبة المتميزين، وضمهم إلى برامج اكتشاف وتطوير المواهب التي تنظمها الدائرة، ومنحهم فرصة المشاركة في البرامج التدريبية الصيفية في أبرز الأكاديميات الرياضية العالمية، ويحظى الطلبة الرياضيون المتميزون بفرصة الحصول على منح دراسية. وقالت معالي سارة مسلم، وزيرة دولة لشؤون التعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: البطولة مبادرة استراتيجية تنسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لدمج قيم الرياضة والأنشطة الترفيهية ضمن منظومتنا التعليمية.. هدفنا إعداد جيل متميز من الطلبة الرياضيين، مع ترسيخ ثقافة الصحة البدنية وأنماط الحياة النشطة.. ومن خلال توسيع نطاق البطولة نمهد الطريق لتمكين المواهب الواعدة، لتتميز في ميادين الرياضات التنافسية.. ودعت معاليها أولياء الأمورللمشاركة بالأنشطة البدنية، وتشجيع أطفالهم على حضور الفعاليات الرياضية، والمشاركة فيها. 

أبوظبي
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