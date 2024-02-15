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الرياضة

قطر تطلب تنظيم كأس العرب

قطر تطلب تنظيم كأس العرب
15 فبراير 2024 08:11

الدوحة (أ ف ب)

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عبّرت قطر عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرّة ثانية توالياً في ديسمبر 2025، بحسب ما كشف وزير الشباب والرياضة.
وكانت قطر استضافت النسخة الماضية في ديسمبر 2021، بمشاركة 16 منتخباً، عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغّرة لـ «مونديال 2022».
وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب: «قطر أعلنت رغبتها، ولكن كنائب رئيس للاتحاد العربي لا يوجد قرار واضح».
وتابع الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم القطري: هناك فكرة أن تكون كأس العرب تكملة للنسخة الأخيرة، على نفس المستوى، وتحت مظلة الفيفا والاتحاد العربي، نحن في الخطوات الأخيرة، بأن تقام البطولة في ديسمبر 2025 في قطر تحت مظلة «الفيفا».
وأضاف: نأمل بالتنسيق مع «الفيفا» أن يكون القرار سريعاً، لأن المنطقة تحتاج مثل هذه البطولات، اللعب تحت مظلة «الفيفا» أحد أهم أسباب نجاحها، وتكون الدول متحمسة للمشاركة.
وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخباً، وكأس آسيا التي اختتمت السبت الماضي بإحراز «العنابي» اللقب مرّة ثانية توالياً.

 

كأس العرب
قطر
كأس آسيا
الجزائر
تونس
الفيفا
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