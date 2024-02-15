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الرياضة

رونالدو.. «رجل الإنقاذ»!

رونالدو.. «رجل الإنقاذ»!
15 فبراير 2024 08:17

الرياض (أ ف ب)

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قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي إلى فوز متأخّر على مواطنه الفيحاء 1-0، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.
على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، سجّل رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، هدف النصر وصيف 1995 في الدقيقة 81.
وشهدت المباراة حضور الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، فيما تبدّل حكم اللقاء في بداية المباراة بعد إصابته بإعياء.
وتغيب عدد كبير من لاعبي النصر، على رأسهم الحارس نواف العقيدي الموقوف 5 أشهر، ومحمد مران الموقوف لشهر بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على خلفية تباينات مع مانشيني، واستبعد كل من البرازيلي أليكيس تيليس والسنغالي ساديو ماني وعدد من اللاعبين بقرار فني من المدرّب البرتغالي لويس كاسترو.
وكسر رونالدو «39 عاماً» حاجز التعادل، بعد تمريرة مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش «81»، وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب أول بارك.

 

دوري أبطال آسيا
السعودية
النصر
الفيحاء السعودي
كريستيانو رونالدو
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