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الرياضة

قتيل و21 مصاباً في احتفال «سوبر بول»!

قتيل و21 مصاباً في احتفال «سوبر بول»!
15 فبراير 2024 08:27

كانساس (رويترز)

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لقي شخص حتفه، وأصيب 21 آخرون في إطلاق وابل من الرصاص خارج محطة قطار شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري، حين كان فريق تشيفز يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية «سوبر بول»، مما دفع الحشود إلى الهرب بحثاً عن الأمان.
وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز في مؤتمر صحفي، إن السلطات قبضت على ثلاثة أشخاص، ويخضعون للتحقيق في الحادث الذي وقع خارج محطة قطار يونيون.
وأضافت جريفز أن المحققين لم يتوصلوا بعد لأي دافع وراء الحادث.
وقال رئيس إدارة الإطفاء روس جرانديسون في مؤتمر صحفي، إن ما لا يقل عن 22 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية، وتوفي أحدهم.
وأوضح أن 15 من الجرحى إصاباتهم خطيرة.
وذكرت جريفز أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهم والقبض عليه، ويفحص المحققون مقطعا مصورا للحادث.
وشهدت الاحتفالات نشر نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون، من بينهم عملاء في مكتب التحقيقات الاتحادي والمكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
وقال فريق تشيفز في بيان إن جميع لاعبي ومدربي وموظفي الفريق الذين حضروا الاحتفال بالفوز بخير.
وقال متحدث باسم مستشفى ميرسي كانساس سيتي للأطفال إن المستشفى عالج 12 مصاباً بينهم 11 قاصراً وأصيب تسعة بطلقات نارية، بينما قالت جريفز خلال المؤتمر الصحفي إنه لم يصب أي أطفال.
وتم نقل ما لا يقل عن خمسة أصيبوا في إطلاق النار إلى المستشفى الصحي الجامعي، بحسب متحدث باسم المستشفى.
وذكرت الشرطة أن وابل الطلقات النارية، الذي أُطلق بالقرب من مرأب سيارات خارج المحطة، جاء في نهاية مسيرة احتفالية أعقبت موكبا.
وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار، حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان، بينما فر عشرات المواطنين في الاتجاه المعاكس.

 

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