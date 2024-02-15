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الرياضة

ابن ثعلوب: هدفنا تأهل 7 لاعبين إلى «أولمبياد باريس»

محمد بن ثعلوب الدرعي
15 فبراير 2024 10:12

أبوظبي (الاتحاد)

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يخوض منتخب الجودو يوم الجمعة مباراة، في افتتاح بطولة «باكو جراند سلام»، التي يستضيفها اتحاد أذربيجان، بإشراف الاتحاد الدولي، وتستمر إلى الأحد المقبل، بمشاركة 407 لاعبين ولاعبات من 64 دولة، من بينها 3 دول عربية خليجية وهي الإمارات، البحرين، والسعودية.
وتشهد جولة الغد الافتتاحية لمنافسات الوزن الخفيف تحت 57 كجم الذي يضم 32 لاعبة، من بينهن أبرز المصنفات والبطلات المتأهلات إلى أولمبياد باريس 2024، ويشهد مشاركة لاعبتنا باتسو ألتان، بينما يلعب كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، ضمن مباريات «الخفيف المتوسط» غداً، على ضوء القرعة.
من جانب آخر، أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، أن لجنة الجودو برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، تعمل بكل جهد لتأهل 7 لاعبين إلى الأولمبياد المقبل، على ضوء المشاركات المتبقية للمنتخب الأول قبل يونيو 2024، بعد أن ضمن الاتحاد حتى الآن تأهل 5 أفراد من منتخب الجودو إلى «أولمبياد باريس».
وقال «ما تحقق ثمرة للدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بقطاع الشباب والرياضة، وجهود ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي صاحب الفضل في وصول اللعبة إلى العالمية وتخطيها الحدود الإقليمية، حيث تضم القائمة الأولمبية حتى الآن 5 لاعبين هم نارمند بيان، المشارك في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم.
وأشار ابن ثعلوب إلى أن هذه الإنجازات لم يأتِ بمحض المصادفة، بل ثمرة عمل شاق وتخطيط استغرق 3 عقود، وخاض خلالها هؤلاء الأبطال العديد من المعسكرات التدريبية والبطولات المحلية والخارجية، وحققوا خلالها النتائج الإيجابية التي رفعت اسم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل الدولية والإقليمية.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
أولمبياد باريس 2024
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