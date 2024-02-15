سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!



سان فرانسيسكو (أ ف ب)



واصل بوسطن سلتيكس تألقه هذا الموسم، وعزز صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام، بتحقيق فوزه السادس توالياً، وجاء بنتيجة كاسحة على ضيفه بروكلين نتس 136-86، فيما عكر لوس أنجلوس كليبرز على ستيفن كوري إنجازاً تاريخياً بفوزه على جولدن ستايت ووريرز 130-125 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في بوسطن، تألق بايتون بريتشارد بتسجيله 28 نقطة، وأضاف ديريك وايت 27 وجايسون تايتوم 20 مع 9 تمريرات حاسمة، و7 متابعات في الفوز الثاني لسلتيكس على نتس في غضون يومين والرابع هذا الموسم.

وجاء الفوز المئة لجو مازولا مدرباً للفريق الذي تسلم الإشراف عليه بشكل مؤقت في سبتمبر 2022، بعد إيقاف النيجيري الأصل إيمي أودوكا، قبل أن يكافأ بالتوقيع معه نهائياً في 16 فبراير 2023، قبل عطلة مباراة كل النجوم «أول ستار» التقليدية المقررة الأحد في إنديانابوليس.

وهيمن سلتيكس تماماً على اللقاء الذي وصل فيه الفارق الى 56 نقطة في الربع الأخير، قبل أن يستقر عند 50 نقطة في النهاية، ليتلقى نتس ثاني أكبر هزيمة في تاريخه، فيما حقق صاحب الأرض خامس أكبر انتصار في تاريخه.

وبات سلتيكس ثالث فريق فقط في تاريخ الدوري يحقق انتصارين، خلال موسم واحد، بفارق خمسين نقطة أو أكثر «تغلب على إنديانا بايسرز 155-104 في نوفمبر»، بعد ميلووكي موسم 1978-1979 وساكرامنتو موسم 1992-1993.

ورفع الفريق الأخضر الأسطوري عدد انتصاراته هذا الموسم الى 43 في 55 مباراة، في صدارة المنطقة الشرقية بفارق 6 مباريات أمام كليفلاند كافالييرز الفائز على شيكاغو بولز 108-105، وذلك بفضل 30 نقطة من دونوفان ميتشل، بينها رمية حرة في آخر 44 ثانية وضعت فريقه في المقدمة، خلال لقاء تخلف فيه بفارق 17 نقطة.

كما عزز سلتيكس صدارته للترتيب العام بفارق 4 مباريات ونصف مباراة عن مينيسوتا تمبروولفز و5 مباريات ونصف مباراة عن أوكلاهوما سيتي ثاندر و6 عن كل من كافالييرز ولوس أنجلوس كليبرز الذي عوض تخلفه في الربع الرابع بفارق 12 نقطة أمام مضيفه وجاره جولدن ستايت ووريرز، وخرج منتصراً 130-125، بغياب كواي لينارد للإصابة في ساقه.

ويدين كليبرز بالفوز الى نورمان باول بشكل خاص، إذ سجل 4 ثلاثيات في آخر 7.03 دقيقة من اللقاء الذي أنهاه بـ21 نقطة، وأضاف جيمس هاردن 26 مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة وبول جورج 24 قبل أن يخرج بالأخطاء الستة.

وعكر كليبرز على كوري أمسيته التاريخية التي سجل فيها 41 نقطة، بينها 9 ثلاثيات من أصل 19 محاولة، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 7 ثلاثيات أو أكثر لأربع مباريات متتالية، بعدما سبق له أن سجل 11 في الفوز على بايسرز الخميس الماضي، ثم 9 في الفوز على فينيكس صنز السبت و7 الاثنين في الفوز على يوتا جاز.

وفي أبرز المباريات الأخرى، حقق دالاس مافريكس انتصاره السادس توالياً، وجاء على حساب سان أنتونيو سبيرز 116-93 بفضل 34 نقطة من كايري إيرفينج، و27 مع 9 متابعات، و8 تمريرات حاسمة للسلوفيني لوكا دونتشيتش الذي ترك المباراة بعد ثلاث دقائق على بداية الربع الأخير بسبب آلام في العنق.

ورغم جهود «المبتدئ» الفرنسي فيكتور ويبمانياما «26 نقطة، بينها 20 في الشوط الأول، مع 9 متابعات و3 اعتراضات دفاعية)، مني سبيرز بهزيمته الثامنة في آخر تسع مباريات والرابعة والأربعين هذا الموسم.

وسقط دنفر ناجتس حامل اللقب أمام ساكرامنتو كينجز 98-102، فيما فاز لوس أنجلوس ليكرز على يوتا جاز 138-122، بفضل 37 نقطة، و15 متابعات لأنتوني ديفيس.