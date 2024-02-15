عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق



أبوظبي (الاتحاد)



قال عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، إن الجماهير على موعد مع الإثارة والتشويق، في بداية مشوار البطولة الأغلى، مشيراً إلى أن جميع المباريات ستكون مثيرة وقوية، حيث يسعى كل فريق للفوز وحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وأكد رئيس لجنة المسابقات أن فرق العمل بالاتحاد أنجزت كافة الجوانب الخاصة بمباريات البطولة، وتم عقد عدد من ورش العمل بحضور ممثلي مختلف الإدارات التابعة للاتحاد ومسؤولي الأندية المشاركة، لشرح أبرز التحديثات التي جرت على لائحة البطولة، منها الإعلامية وتطبيق قرار «الأيفاب» باستبدال اللاعب المصاب بارتجاج بالمخ وغيرها، كما تم عقد الاجتماعات الفنية الخاصة بكل مباراة، واعتماد ألوان قمصان الفرق وبوابات الجماهير.

وأوضح عبيد سالم الشامسي أن مباريات دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة تشهد مشاركة مسؤولي المباريات، من مراقب ومنسق إعلامي ومنسق أمني، وتحديداً من الكوادر الوطنية التي اجتازت بنجاح الدورات التي نظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي خلال الفترة الماضية، حيث تلقت هذه العناصر عدداً من المحاضرات النظرية، إلى جانب تطبيقات ميدانية، كما تشهد المباريات أيضاً وجود منسق طبي معتمد من اللجنة الطبية للاتحاد للإشراف على جميع الجوانب الطبية خلال المباراة.