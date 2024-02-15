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الرياضة

«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان

«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
15 فبراير 2024 11:53

 
عصام السيد (دبي)

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يحتضن مضمار ميدان سباقه الحادي عشر، يوم الجمعة، ويتألف من 9 أشواط، أبرزها الشوط السادس، حيث تقام نسخة جديدة من سباق لورد جليترز هانديكاب، فيما تبلغ قيمة الجوائز 1.565 مليون درهم.
ويسعى «فيرست سايت» للفوز بسباق لورد جليترز هانديكاب، لمسافة 1800 متر – عشبي وينافسه رفيقه في الإسطبل «هايبانك»، فيما يشكل «أوزو» الخطورة الأكبر في السباق وهو فائز في آخر مشاركتين، وهناك «سايلنت فيلم».
ويقود «ماي دباوي» التنافس في الشوط الثامن على مسافة 1400 متر – رملي، وهو فائز على ذات المضمار والمسافة، وينافسه «مزاحم» الذي تألق في سباقين للسرعة في مضمار جبل علي هذا الموسم، وهناك «إمبيريال إمباير» الذي فاز في مسافة الميل. 
وتشتد المنافسة بين «تشينجنج كلرز» في سباق هانديكاب لمسافة 1400 متر – عشبي في الشوط الرابع، ويتجدد اللقاء بينه وبين وصيفه «ملقب»، كما يدفع المدرب سعيد بن سرور بثلاثي أزرق لجودلفين على رأسه «أوبن مايند» ورفيقه في الإسطبل «وايلد لايون.
وتنطلق الأمسية بسباق مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة على مسافة 1200 متر، بمشاركة «أركان الوثبة»، و«أسد الوثبة»، إلى جانب «إتش ايه نشمي». 
وتشارك الخيول المهجنة في سباق للمبتدئة على مسافة الميل في الشوط الثالث، أبرزها «تشيف سكرايب»، و«إزعاج»، فيما سيكون ممثل جودلفين «نيتشر واتش» بالمرصاد.
وتسعى «بيوتيفول لوف» لجودلفين التي حلت في المركز الثاني في مشاركتها الأخيرة لاقتناص جائزة الشوط الثاني لمسافة الميل – عشبي، أمام 10 خيول، أبرزها «أذان»، و«توهوكو» الفائز في أبوظبي.
ويتميز الشوط الخامس لمسافة 2200 متر – رملي، بتكافؤ الفرص بين»أهيستا بيرو«، و«جولدن آرتش» الفائز بسباق مبتدئة في جبل علي الموسم الماضي، وهناك «دبي فيشن»، و«مابوتو».
وتتنافس 16 خيلاً على مسافة السرعة 1200 متر – عشبي في الشوط السابع هانديكاب، ويسعى «حب الوطن» لمواصلة انتصاراته، وستكون مهمته صعبة بوجود «حاسم» الذي فاز في بداية الموسم الحالي، وهناك «أوندا روجينتي».
ويسعى «قريب» لمواصلة عروضه الجيدة عندما يخوض تحدي الشوط التاسع لمسافة 2000 متر «هانديكاب»، لكنه يواجه مجموعة من الخيول القوية أبرزها «صقاره كينج» الفائز في مضمار العين، و«أيونيان».

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