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الرياضة

«نخيل».. «راية بيضا» في «طواف الإمارات»

«نخيل».. «راية بيضا» في «طواف الإمارات»
15 فبراير 2024 12:47

 
دبي (الاتحاد)

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ترعى شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، «طواف الإمارات 2024»، الذي يعد السباق العالمي الوحيد للاتحاد الدولي للدراجات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للعام السادس على التوالي. وترعى الشركة القميص الأبيض الذي يُمنح لأفضل متسابق شاب من الدراجين، من كل مسار تحت سن 25 سنة.
وتقام النسخة السادسة من سباق «طواف الإمارات» من 19 إلى 25 فبراير الجاري، ويمتد لأكثر من 1028 كيلومتراً عبر سبع مراحل.
وتتألف المراحل من مرحلتين جبليتين، وأربع مراحل سريعة، ومرحلة عالية السرعة.
وتعتبر المرحلة الرابعة من السباق مرحلة سريعة حاسمة، تبدأ في الساعة 12:30 ظهراً يوم 22 فبراير، حيث تصحب الدراجين في طريق متميز بطول 173 كيلومتراً، يمر عبر العديد من المشاريع التطويرية الرئيسة لشركة «نخيل»، مثل «جزر دبي» التي تشتهر بسباقات الترايثلون والدراجات، وعبر أحياء «جميرا بارك»، و«جميرا هايتس».
ويقام «طواف الإمارات» في دبي وأبوظبي، حيث يتضمن مساراً حافلاً بالتحديات عبر التضاريس الصحراوية والجبلية التي تشهد تنافس عدد من أشهر راكبي الدراجات في العالم.
وتشمل الالتزامات الأساسية لشركة «نخيل» تشجيع أساليب الحياة النشطة والصحية والشاملة لسكان دبي وزوارها، عبر التعاون مع المبادرات التي تدعو إلى مشاركة المجتمع المحلي، وكذلك الزوار الدوليين.

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