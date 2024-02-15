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الرياضة

1000 لاعب في الطريق إلى «مبادلة أبوظبي»

1000 لاعب في الطريق إلى «مبادلة أبوظبي»
15 فبراير 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت سلسلة بطولات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي» المحلية للتنس، والتي نظمها اتحاد اللعبة، برعاية ودعم الشركة الوطنية العالمية «مبادلة للاستثمار»، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات السنية من أكثر من 100 لاعب من الجنسين، تنافسوا منذ سبتمبر الماضي.
وأسفرت المباريات النهائية التي أقيمت بمناسبة تنظيم بطولة مبادلة العالمية، عن فوز اللاعبة ايزابيلا جيمس في فئة تحت 14 سنة للبنات، بينما فاز اللاعب ميثون سيندلكومار في فئة الأولاد للفئة العمرية نفسها، بينما في بطولة تحت 16 سنة، فازت صيدا إسماعيل على صعيد الفتيات، وفاز تيمور جوردييف بفئة الأولاد، وشهدت البطولات مستويات فنية متميزة لعدد من اللاعبين المواطنين الذين ينتظرهم مستقبل فني باهر، ومنهم علي صالح آل علي، ومحمد صالح آل علي، وعبدالله سامي الجناحي، وراشد عارف الجسمي وآخرين.
وشملت البطولة التي انطلقت في سبتمبر الماضي فئات سنية عديدة، وأقيمت منافساتها في أبوظبي ودبي والفجيرة.
ووصف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، تنظيم سلسلة بطولات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي» بأنها ترجمت الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، الداعمة باستثمار الشراكات الاستراتيجية لتواصل رياضة التنس في الإمارات نهضتها على الجانبين المحلي والدولي، حيث حققت البطولة مكاسب إيجابية يتم دراستها لتعزيزها، خصوصاً أن البطولة تقام لأربع سنوات مقبلة.
وقدم المرزوقي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية العالمية «مبادلة للاستثمار»، للجهود الكبيرة الداعمة لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس في الإمارات، وإلى الأندية والأكاديميات التي استضافت المباريات وجميع اللاعبين والمدربين.

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