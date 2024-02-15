«زايد الرياضية» تستضيف كأس مانشستر سيتي أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تصل فرق كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات للمشاركة في كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024، حيث من المقرر أن تشهد البطولة التي تقام في مدينة زايد الرياضية مشاركة أكثر من 2200 لاعب، خلال عطلة الأسبوع.

ويشارك في النسخة الخامسة من مسابقة كرة القدم المخصصة للشباب، اللاعبون من مواليد 2008 إلى 2016، حيث تشهد مدينة زايد الرياضية المستضيفة للحدث مهرجاناً دولياً لكرة القدم، مع إقامة 573 مباراة تستمر من 17 إلى 18 فبراير 2024.

انطلقت كأس أبوظبي في عام 2017، وهي بطولة كرة قدم للشباب ينظمها نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وتستقبل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وبمختلف قدراتهم في أبوظبي، بهدف تطوير الشباب وإلهامهم.

وتشهد نسخة 2024 توسيع البطولة، حيث يتنافس أكثر من 160 فريقاً من 12 دولة في هذا الحدث، تتضمن أكثر من 40 فريقاً دولياً للأندية من البحرين وإندونيسيا وكازاخستان وعُمان والسعودية وجنوب أفريقيا وسريلانكا وسويسرا وأوغندا وباكستان والمملكة المتحدة.

ويتضمن حدث هذا العام أيضاً المزيد من الفئات، ومزيداً من المشاركات عبر جميع الفئات العمرية، وتشمل الفئات الجديدة أقساماً إضافية لأندية الفتيات، استجابةً للتطور الهائل الذي تشهده كرة القدم للسيدات في جميع أنحاء العالم.

وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة السيتي لكرة القدم: «يسعدنا أن نرحب بحضور عدد قياسي من الفرق واللاعبين للمشاركة في كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024، في الحدث الذي نرى أنه سيكون أفضل نسخة من البطولة حتى الآن».

وأضاف: «يسعدنا أن نرى الإقبال غير المسبوق من اللاعبين والفرق للمشاركة في البطولة المفضلة في المنطقة، ونتطلع إلى رؤية الفرق، وهي تستمع بوقتها وبحضورها إلى أبوظبي خلال عطلة هذا الأسبوع، كما يسرنا استقبال أعدادًا متزايدة من فرق اللاعبات الناشئات، الأمر الذي يدعم جهود أبوظبي في تطوير رياضات السيدات، وتمنياتي بحظ سعيد لجميع الفرق».

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في مجلس أبوظبي الرياضي: «يشرفنا مرة أخرى أن نرحب بعودة كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024 إلى عاصمتنا، ونحن متحمسون لإدراج المزيد من الفئات ضمن المسابقة، فضلاً عن التوسع في أعداد المشاركين».

وأضاف: «بعدما شهدنا المستوى العالي لكرة القدم في العديد من المباريات خلال النسخ السابقة من البطولة، من المتوقع أن يرفع اللاعبون المستوى مرة أخرى هذا العام، لتكون البطولة أكثر تميزاً حتى الآن، وتمنياتي بالتوفيق للجميع، وأن يفوز الفريق الأفضل».

شهدت البطولة في نسخة 2023 تسجيل أكثر من 1000 هدف في أبوظبي، حيث حصل فريق واحد على رحلة العمر لزيارة أكاديمية السيتي لكرة القدم في مانشستر، ويحصل أحد الفرق الفائزة أيضاً على تجربة العمر لزيارة أكاديمية السيتي لكرة القدم في مانشستر، والتدرب فيها في عام 2024، مع فرصة التدرب في الملاعب التي يتدرب عليها أبطال الفريق الأول.