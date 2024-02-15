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خورفكان «كامل العدد» أمام النصر

خورفكان «كامل العدد» أمام النصر
15 فبراير 2024 15:08

فيصل النقبي (خورفكان)

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يخوض خورفكان لقاء النصر يوم السبت في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بشعار «كامل العدد»، حيث يدفع نيبوشا مدرب الفريق بالمهاجم البرازيلي سانتانا في التشكيل الأساسي منذ البداية، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء أمام اتحاد كلباء على مقاعد البدلاء، قبل الدفع به في الشوط الثاني . 
ويجري نيبوشا تغييرات في الدفاع تحديداً، بعد طرد عمر سعيد، حيث يلعب بالتشكيل الدفاعي الذي خاض به الشوط الثاني أمام «النمور»، وبنفس العناصر الدفاعية، كما يعتمد على «الثنائي» الأوزبكي عبدالله ييف وعزير بك في التجهيز الهجومي، وصناعة اللعب للفريق. 
من جانب آخر، أشاد نيبوشا في التدريب الأول استعداداً لمباراة لـ «العميد» بالمهاجم البرازيلي لورينسي الذي يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 7 أهداف، بعد هدفه الأخير أمام اتحاد كلباء، كما امتدح المجهود الكبير الذي بذله جميع اللاعبين، من أجل الظهور بمستوى أفضل، رغم تعادل المنافس في الثواني الأخيرة. 
وشدد نيبوشا على اللاعبين بضرورة تقديم مستوى أفضل أمام النصر، لأن المباراة لا تحتمل فرصة أخرى، وتقام بملعب المنافس، ما يجعل المهمة صعبة، لكنه يثق بمنظومة اللاعبين، وقدراتهم على العودة ببطاقة التأهل إلى دور الثمانية، لأن البطولة مهمة للجهاز الفني وجماهير وإدارة النادي.

كأس رئيس الدولة
خورفكان
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