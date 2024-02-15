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الرياضة

المترجي ثانية صفقات أجانب الظفرة في «الشتوية»

المترجي ثانية صفقات أجانب الظفرة في «الشتوية»
15 فبراير 2024 16:00

 
معتصم عبد الله (دبي)

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أكمل الظفرة ترتيبات ضم المهاجم المغربي إسماعيل المترجي، لاعب الوداد المغربي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2023- 2024 مع أحقية الشراء، ليكون ثانية صفقات أجانب «الفارس» في «ميركاتو الشتاء»، إلى جانب البرتغالي كارلوس فورتيس الذي ظهر مع فريقه في مباراتي الحمرية 1-1، والعربي 1-2، في الجولتين 19 و20 على التوالي لدوري الأولى.
ومن المنتظر أن يقيد الظفرة لاعبه الجديد إسماعيل المترجي المولود في فبراير 2000، في قائمة الفريق الأول، بدلاً من أحد لاعبيه الأجانب «تحت السن» البرازيلي أنتونيو جونيور، أو الغيني مانسا كوناتي، حيث تنص لوائح دوري الأولى، على أن تضم قائمة الفريق الأول في «دوري الهواة» 4 لاعبين أجانب حداً أقصى، شريطة أن يكون اثنان منهم تحت 23 عاماً «مواليد عام 2000 وما فوق».
وافتقد الظفرة خدمات البرازيلي دياجو دا سيلفا هداف دوري الدرجة الأولى في المواسم الثلاث الأخيرة على التوالي، بعد خروجه من حسابات النادي، خلال فترة ما تبقى من الموسم، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الذيد 2-2 في «الجولة العاشرة»، وخضوعه لجراحة ناجحة في «غضروف الركبة»، في أحد مستشفيات العاصمة أبوظبي.
ويحتل الظفرة المركز الثالث في ترتيب دوري الأولى برصيد 33 نقطة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ضيفه العربي 1-2، ويستقبل «الفارس» ضيفه مسافي الجمعة المقبل ضمن «الجولة 22».

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