«الزعيم» يحسم «نصف بطاقة» ربع نهائي «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)



وضع العين قدماً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد التعادل مع ناساف الأوزبكي، من دون أهداف، في المواجهة التي أقيمت بملعب مركزي بمدينة قارشي الأوزبكية، في مواجهة سيطر «الزعيم» على أحداثها رغم الغيابات، وقدم خلالها مستوى فنياً وبدنياً متميزاً، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد 3 فرص محققة لهز الشباك، جاءت أحدها في القائم، والأخرى في العارضة، من تسديدة صاروخية أطلقها سفيان رحيمي من ضربة حرة مباشرة.

وقدم العين أداءً إيجابياً على المرمى، رغم عدم اصطحاب عمير أتزيلي وكاكو وإيريك، ضمن تشكيلة اللقاء، بجانب إراحة بعض العناصر بسبب ضغط المشاركات والمباريات، ما بين دوري الأبطال، والعودة إلى لقاءات دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأحد أمام الوحدة في نهائي مبكر للبطولة، يتطلب تجهيز جميع عناصر الفريق، ومنع أبرزها من الإرهاق للتحضير للمواجهة المرتقبة التي تمثل بطولة خاصة، ولقاء قمة حقيقي يتطلب الخروج منه بنتيجة إيجابية تضع الفريق في ربع نهائي البطولة، ويواصل «البنفسج» مشواره لاحقاً في «دوري أدنوك للمحترفين» بالجولة 14، قبل استئناف رحلته في دوري الأبطال مجدداً بلقاء العودة أمام ناساف يوم 21 فبراير الجاري، باستاد هزاع بن زايد.

وتعامل الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين بـ «دهاء تكتيكي»، مع ضغط المشاركات المختلفة، للمنافسة بقوة على جبهتين محلية وقارية، وخوض 5 مباريات تقريباً خلالها ما بين المسابقات المحلية والآسيوية، حتى نهاية فبراير الجاري، ما يتطلب ضرورة تطبيق نظام «المداورة»، وإراحة بعض العناصر المؤثرين عن بعض المباريات، والدفع بلاعبين آخرين، يملكون القدرة على صناعة الفارق، وهو ما حققه العين من المواجهة الأولى أمام ناساف.

من جانبه، أكد كريسبو أن مهمة فريقه أمام ناساف، لم تكن سهلة، ورغم ذلك لعب للفوز، غير أن التعادل لا يعتبر نتيجة سيئة، وقال: «خضنا المواجهة خارج أرضنا، إلا أن الأجواء كانت محفزة، والملعب رائع، والجماهير عززت من جمالية استاد كارشي».

وأضاف «المؤكد أننا قدمنا أداءً جيداً، وأهدرنا بعض الفرص أمام مرمى المنافس، وأعتقد أن حظوظنا حاضرة في الإياب، خصوصاً أننا نخوض المباراة على أرضنا ووسط جماهيرنا».

على الجانب الآخر، أشار بندر الأحبابي قائد فريق العين إلى أن «البنفسج» لعب بروح قتالية عالية ورغبة حقيقية في الفوز، من أجل تسهيل مهمة التأهل في ربع نهائي البطولة، ورغم ذلك جاء التعادل السلبي الذي لن يكون سيئاً، ولكنه يضع الفريق تحت الضغوط في لقاء العودة، ومع ذلك فإن اللاعبين مؤهلون للتعامل مع هذا النوع من الضغوط، حيث إن الهدف هو ضرورة حسم بطاقة التأهل في مباراة العودة.

ولفت الأحبابي إلى أن لاعبي العين أغلقوا تماماً ملف «الآسيوية»، وعادوا لفتح ملف المنافسات المحلية، سواء القمة المبكرة في الكأس أمام الوحدة، أو مباريات الدوري فيما بعد، وقال«العين قادر على المنافسة بقوة على كل البطولات هذا الموسم، وكلنا ثقة في جماهيرنا، بأنها ستكون الرقم الصعب في هذه المرحلة الصعبة من الموسم التي تحتاج إلى تعامل مختلف من الجميع، والتمسك بالروح القتالية العالية».