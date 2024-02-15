السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دانيال: «العروبة شباب» ولن نتوقف عن تحقيق الانتصارات

دانيال: «العروبة شباب» ولن نتوقف عن تحقيق الانتصارات
15 فبراير 2024 18:42

 
علي معالي (دبي)
يغرد فريق العروبة لكرة القدم بصدارة دوري الدرجة الأولى بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه «دبا الحصن»، مما دفع المهاجم البرازيلي إريك دانيال إلى التفاؤل كثيراً بالفترة المقبلة من الموسم بعد انتهاء 19 مباراة بدون خسارة حتى الآن.
وكانت المباراة الأخيرة للعروبة أمام مصفوت انطلاقة أخرى مهمة نحو الحفاظ على القمة والابتعاد بالصدارة، بعد ثلاثية جميلة مقابل هدف سجل منها إريك دانيال هدفاً هو الأول في الدقيقة 34 وكان بمثابة فاتحة لبقية الأهداف، وهو الهدف الرابع لهذا اللاعب مع العروبة في مشواره بالدوري.
قال إريك دانيال: «سعادتي كبيرة لأنني ساعدت فريقي أن نبدأ بالتهديف في هذه المباراة التي جاءت صعبة للغاية، وفريقنا في الصدارة منذ بداية المسابقة، لم نخسر بعد وهذا يجعلنا الهدف الرئيس لجميع الفرق المتواجدة في المسابقة، وجاءت المباراة الأخيرة رغم صعوبتها رائعة من جانب زملائي في أرض الملعب، وحافظنا على نظافة سجلنا من أي خسارة وانطلقنا خطوة مهمة للأمام».
ومع نهاية الجولة الـ 19 يتصدر العروبة القمة بـ 49 نقطة، محققاً 15 فوزاً و4 تعادلات، ويتقدم الفريق بفارق 11 نقطة عن الوصيف، و16 نقطة عن الفريق صاحب المركز الثالث «الظفرة»، ويقول دانيال: «أقدام فريقي ثابتة على الأرض بهذا الفارق الجيد، ومع كل ذلك نحن نفكر في كل مباراة على حدة، ونعلم مدى تفوقنا على خصومنا، لقد لعبنا مباريات جيدة، لم نخسر بعد، لكننا بحاجة إلى الحفاظ على كل هذه المكتسبات ومواصلة تحقيق الانتصارات، ولدينا فريق شاب، وسنواصل العمل بجد لتحقيق أهدافنا».

أخبار ذات صلة
المخضرم عادل صقر.. رحلة بـ «14 قميصاً»
مسافي يكسب جلف يونايتد في مؤجلة «الجولة 20»
دوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
اتحاد الكرة
فريق العروبة
آخر الأخبار
سوبيانتو يتحدث بعد إعلانه الفوز وبجانبه نائبه جبران راكابومينغ راكا
الأخبار العالمية
سوبيانتو يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة في إندونيسيا
17 فبراير 2024
دبابات ليوبارد الألمانية القتالية خلال تمرين عسكري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوات لأوروبا من أجل توسيع قدراتها الدفاعية
اليوم 23:36
عجمان يعود ببطاقة التأهل من حتا
الرياضة
عجمان يعود ببطاقة التأهل من حتا
اليوم 22:39
العثور على غيتار مفقود منذ أكثر من 50 عاماً
الترفيه
العثور على غيتار مفقود منذ أكثر من 50 عاماً
اليوم 22:27
بيت الحكمة (أرشيفية)
التعليم والمعرفة
وفد من «استشاري الشارقة» يزور بيت الحكمة
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©