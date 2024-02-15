دانيال: «العروبة شباب» ولن نتوقف عن تحقيق الانتصارات



علي معالي (دبي)

يغرد فريق العروبة لكرة القدم بصدارة دوري الدرجة الأولى بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه «دبا الحصن»، مما دفع المهاجم البرازيلي إريك دانيال إلى التفاؤل كثيراً بالفترة المقبلة من الموسم بعد انتهاء 19 مباراة بدون خسارة حتى الآن.

وكانت المباراة الأخيرة للعروبة أمام مصفوت انطلاقة أخرى مهمة نحو الحفاظ على القمة والابتعاد بالصدارة، بعد ثلاثية جميلة مقابل هدف سجل منها إريك دانيال هدفاً هو الأول في الدقيقة 34 وكان بمثابة فاتحة لبقية الأهداف، وهو الهدف الرابع لهذا اللاعب مع العروبة في مشواره بالدوري.

قال إريك دانيال: «سعادتي كبيرة لأنني ساعدت فريقي أن نبدأ بالتهديف في هذه المباراة التي جاءت صعبة للغاية، وفريقنا في الصدارة منذ بداية المسابقة، لم نخسر بعد وهذا يجعلنا الهدف الرئيس لجميع الفرق المتواجدة في المسابقة، وجاءت المباراة الأخيرة رغم صعوبتها رائعة من جانب زملائي في أرض الملعب، وحافظنا على نظافة سجلنا من أي خسارة وانطلقنا خطوة مهمة للأمام».

ومع نهاية الجولة الـ 19 يتصدر العروبة القمة بـ 49 نقطة، محققاً 15 فوزاً و4 تعادلات، ويتقدم الفريق بفارق 11 نقطة عن الوصيف، و16 نقطة عن الفريق صاحب المركز الثالث «الظفرة»، ويقول دانيال: «أقدام فريقي ثابتة على الأرض بهذا الفارق الجيد، ومع كل ذلك نحن نفكر في كل مباراة على حدة، ونعلم مدى تفوقنا على خصومنا، لقد لعبنا مباريات جيدة، لم نخسر بعد، لكننا بحاجة إلى الحفاظ على كل هذه المكتسبات ومواصلة تحقيق الانتصارات، ولدينا فريق شاب، وسنواصل العمل بجد لتحقيق أهدافنا».