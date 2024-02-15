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إلغاء المؤتمر الصحفي لكريستال بالاس لأغرب سبب

إلغاء المؤتمر الصحفي لكريستال بالاس لأغرب سبب
15 فبراير 2024 18:48


لندن (د ب أ)
ألغى نادي كريستال بالاس المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نظراً لإصابة مدربه روي هودسون بحالة من الإعياء خلال التدريبات. وكان من المقرر أن يتحدث هودسون 76 عاماً في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، لكن تم إبلاغ الصحفيين خارج ملعب نيو بيكنهام بإلغاء المؤتمر.
وبحسب تقارير صحفية، فإن كريستال بالاس يستعد لإقالة هودسون، وسط أنباء عن اقتراب أوليفر جلاسنر مدرب اينتراخت فرانكفوت الألماني من خلافته. وذكر كريستال بالاس في بيان «للأسف المؤتمر الصحفي اليوم لن يعقد كما هو مقرر بسبب إصابة روي هودسون بالإعياء خلال الحصة التدريبية الصباحية».

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