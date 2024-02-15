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الرياضة

مسافي يكسب جلف يونايتد في مؤجلة «الجولة 20»

مسافي يكسب جلف يونايتد في مؤجلة «الجولة 20»
15 فبراير 2024 20:46

 
معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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عاد مسافي بالنقاط الثلاث، بالفوز على مضيفه جلف يونايتد 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، والمؤجلة من «الجولة 20» لدوري الدرجة الأولى، ليرفع مسافي رصيده إلى 29 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثامن، مقابل بقاء جلف يونايتد برصيد 19 نقطة في المركز الرابع عشر.
وسجل الصربي رادوفانوفيك في الدقيقة 13 والكاميروني لافيسا كيفن في الدقيقة 46 هدفي مسافي، فيما اكتفى «أصحاب الأرض» بهدف «القائد» ريتشارد جيمس في الدقيقة 44، وشهدت المباراة طرد الجابوني هانتس لودورب لاعب وسط جلف يونايتد، بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 86.
وتأجلت مواجهة جلف ومسافي والتي كان من المقرر إقامتها الاثنين الماضي في ختام الجولة 20، بداعي ظروف الطقس.

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