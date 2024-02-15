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الرياضة

«الأبيض» يُحلق بـ «ثنائية» أمام «الفراعنة» في «مونديال الشاطئية»

«الأبيض» يُحلق بـ «ثنائية» أمام «الفراعنة» في «مونديال الشاطئية»
15 فبراير 2024 21:01

 
دبي (الاتحاد)

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فاز منتخبنا الوطني على مصر 2-1، في افتتاح مشواره بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، والتي تقام حالياً على ملعب حي دبي للتصميم، ويشارك فيها 16 منتخباً تتنافس في 4 مجموعات، حتى 25 فبراير الجاري.
تقدم «الأبيض» بهدف سجله وليد بشر من ركلة حرة، بعد 7 دقائق من ضربة بداية الشوط الأول، وأضاف علي محمد الهدف الثاني من ركلة حرة أخرى، سددها قوية من مسافة بعيدة، بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، وقلص منتخب مصر الفارق بهدف أحرزه حسام باولو قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الثالث.
وحصد منتخبنا ثلاث نقاط في المجموعة الأولى، التي شهدت أيضاً فوز إيطاليا على أميركا 3-1.
وتمكن منتخب إيطاليا، بطل أوروبا، من فرض سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه جوسيب جنتيلين، وأدرك ريزندي التعادل لأميركا، وأضاف زورلو الهدف الثاني لإيطاليا، وعزز زميله ماركو جيورداني «أفضل لاعب في الدوري الأوروبي للكرة الشاطئية الموسم الماضي» تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث.
وفي المجموعة الثانية، حقق تاهيتي الفوز على الأرجنتين 4-3.

الإمارات
دبي
مونديال الشاطئية
مصر
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