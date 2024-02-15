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الرياضة

«الأولمبياد الخاص» مالطا يبدأ معسكراً تدريبياً في العين

«الأولمبياد الخاص» مالطا يبدأ معسكراً تدريبياً في العين
16 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي وفداً من الأولمبياد الخاص - مالطا يضم 15 لاعباً، للمشاركة في معسكر تدريبي يستمر حتى الأحد المقبل، وبدأ اللاعبون تدريباتهم مع لاعبينا في رياضات البوتشي والسباحة وألعاب القوى، لتسجل بعثة الأولمبياد الخاص مالطا سابقة من نوعها كأول بعثة أولمبياد خاص أوروبية تقيم معسكراً تدريباً في الإمارات. ويستمر المعسكر، الذي تستضيفه مدينة العين، أسبوعاً كاملاً يتخلله العديد من الأنشطة الثقافية.
وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومركز النقل المتكامل عن رعاية المعسكر التدريبي، الذي لن تقتصر فعالياته على التدريبات الرياضية، بل تمتد لتشمل عدداً من الزيارات لأبرز المعالم والتجارب السياحة والثقافية في الإمارة، بما يوفر المزيد من الفرص لأصحاب الهمم للانفتاح على العالم، والتفاعل مع الآخرين عبر الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يعزز مهاراتهم، ويسهم في نشر قيم الدمج، وستتيح الزيارات المخطط لها تعريف البعثة المالطية بالتراث الإماراتي، وأهم الوجهات السياحية في أبوظبي.
وتمكن لاعبو الإمارات من الفوز بـ 16 ميدالية في ألعاب 2022، وكانت المشاركة الإماراتية هي العربية الوحيدة في الألعاب، والثانية من خارج أوروبا مع الولايات المتحدة الأميركية من إجمالي 23 دولة مشاركة. 
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «أرحب بلاعبي الأولمبياد الخاص المالطي وجهازهم الفني والإداري في الإمارات، وأود التأكيد على أن المعسكر التدريبي المشترك بيننا يدعم من تعاوننا الثنائي القائم بالفعل، فقد شاركنا في دورة الألعاب الدعوية قبل عامين، كما استقبلنا قبل فترة وجيزة سيدة مالطا الأولى الدكتورة ليديا أبيلا، رئيسة الأولمبياد الخاص في مالطا، وناقشنا معاً سبل تطوير الوحدات الرياضية للأولمبياد الخاص في البلدين. واتفقنا على ضرورة التركيز على الاستراتيجيات التي تعزز التدريبات، بما يرفع من مستوى اللاعبين بالبلدين».
وأضاف: «تأتي التدريبات بين لاعبينا ولاعبي الأولمبياد الخاص المالطي في إطار التزامنا بتمكين أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة المزيد من الفرص الرياضية والثقافية لهم، كما يساعدنا المعسكر على فتح المجال أمام لاعبينا للتعرف على مختلف الثقافات والتجارب».

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
العين
مالطا
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