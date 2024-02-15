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الرياضة

نائب رئيس تنفيذية «دولي الطائرة» يزور «الأولمبية»

المطوّع يستقبل بشرى حجيج (الاتحاد)
16 فبراير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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استقبل فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، بشرى حجيج نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحادين الافريقي والمغربي والوفد المرافق لها، في إطار تفعيل الشراكات الهادفة وتعزيز سبل التعاون القائم على توطيد العلاقات مع المنظمات والاتحادات والهيئات الرياضية الدولية الداعمة للحركة الأولمبية بصفة عامة.
شهد الاجتماع استعراض أهم الموضوعات على الساحة الرياضية العالمية والمستجدات المختلفة؛ لاسيما المتعلقة منها بالمشاركات والمحافل الكبرى في الرياضات الأولمبية التي تستضيف دولة الإمارات عدداً كبيراً منها سنوياً، سواءً في الاستحقاقات المؤهلة إلى دورات الألعاب الأولمبية، أو الأخرى الخاصة ببطولات العالم في العديد من الألعاب الفردية والجماعية.
واستمع فارس المطوّع إلى ملخص من نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن أهم مبادرات وأنشطة الاتحاد الدولي والبرامج المخصصة، للارتقاء بمسيرة الرياضة على الأصعدة المختلفة، إضافة إلى جهود الاتحاد في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في لجانه الداخلية، وعلى رأسها لجنة الرياضيين.
من جانبها، أكدت بشرى حجيج أهمية بحث أطر التعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، باعتبارها ممثلاً فاعلاً وعضواً بارزاً في الحركة الأولمبية، مشيدة بحجم الإمكانات الكبيرة والمنشآت الرياضية عالية الجودة والكفاءة والبنى التحتية الفريدة التي تمتلكها دولة الإمارات، إضافة إلى المقومات الطبيعية والجغرافية الأخرى؛ التي تعد أداة جذب رئيسة لاستقطاب واستضافة العديد من الأحداث الكبرى، وخياراً مفضلاً لأبطال ورياضيين دول العالم لإقامة معسكراتهم التدريبية، وتنفيذ فترات الإعداد الخاصة بهم في أجواء نموذجية وبيئة محفزة على التميز والإنجاز.

فارس المطوع
اللجنة الأولمبية الوطنية
اللجنة الأولمبية
الاتحاد الدولي للكرة الطائرة
الكرة الطائرة
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