بنجاش يتصدر ذهبية دبي للبولو

دبي (الاتحاد)

تصدر فريق بنجاش كأس دبي الذهبية للبولو المقامة حالياً بملاعب الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه الثاني على التوالي على منافسه «مهرة أياكس»، بنتيجة 11-8، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من فوزين، فيما حقق فريق الحبتور فوزه الأول على حساب منافسه فريق غنتوت وبنتي 9-6، وبذلك بدأت ملامح الدور التالي من منافسات البطولة تلوح في الافق بسبب النتائج التي حققتها الفرق الستة المشاركة في البطولة بعد أول مباراتين.

ومن المقرر، أن تختتم مباريات الدور التمهيدي يوم غد السبت بمباراتين، تجمع الأولى فريق «ذئاب دبي كافو» و«بنجاش دوسون وهوريل»، والثانية فتجمع الحبتور وفريق الإمارات، وهي أشبه بنهائي مبكر.