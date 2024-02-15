«اليوم الرياضي الوطني» يعزز «الاستدامة» بـ«مبادرات نوعية»

دبي (الاتحاد)

استعرض فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني المقترحات والأفكار المتنوعة الرامية إلى إنجاح فعاليات النسخة التاسعة من الحدث الذي يقام سنوياً، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم تستثمر فيه الأنشطة، ويمارس فيه المجتمع الرياضة تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، ليفتح بذلك المجال للجميع، سواء من أصحاب الهمم أو الكبار أو الأطفال لممارسة الأنشطة التي تناسبهم، بما يسهم في تحقيق السعادة والإيجابية عبر مجموعة من المسابقات الرياضية والترفيهية التي تقام على مدار 24 ساعة في مختلف أنحاء الدولة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لفريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني الذي عقد أمس الأول، عقب اعتماد تشكيله من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة عبدالعزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة، رئيس الفريق وبحضور الأعضاء محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد بركات العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، وعمر الكندي ممثلاً عن مجلس دبي الرياضي، وخالد محمد أحمد رئيس شعبة تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية بمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله أحمد البكر مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية، ممثلاً عن إمارة عجمان، وسعيد علي العاجل نائب رئيس اتحاد للرياضة للجميع، وفاطمة الصقال تنفيذي اتصال حكومي بالمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، وفهد بن جمعة ممثلاً عن إمارة رأس الخيمة.

وبدأ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تبني الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح فعاليات النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني من خلال إقامة أنشطة مبتكرة تراعي مفهوم الاستدامة، نظراً للنجاحات الهائلة التي حققتها الدولة في هذا الملف المهم في جميع القطاعات، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة عام الاستدامة ليشمل العام الجاري، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال عام 2023.

كما استعرض الحضور في أثناء الاجتماع سبل تعزيز المشاركة المجتمعية في اليوم الرياضي الوطني، وتوفير أكبر عدد ممكن من البرامج والفعاليات الرياضية، تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني بتصميم مسابقات وأنشطة رياضية متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع ومختلف المراحل العمرية، بهدف تحقيق الفائدة المرجوة، ونشر روح المشاركة الفاعلة بين الأفراد والمؤسسات والقطاعات والهيئات والدوائر على مستوى الدولة، والوصول إلى أفضل نتائج، سواء من حيث عدد المشاركين الذي شهد أكبر نسبة مشاركة في عام 2019 مقارنة ببقية النسخ، بواقع 161.315 مشاركاً، أو زيادة عدد الفعاليات والأنشطة في الوقت ذاته.

من جانبه، أكد عبدالعزيز السلمان ضرورة استكمال المسيرة الحافلة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني التي دائماً ما تشهد تفاعلاً كبيراً ومشاركة فريدة من نوعها، نظراً لكونها تعكس حجم الشغف والارتباط بممارسة الرياضة لدى مختلف فئات المجتمع، والحالة العامة التي يكون عليها الناس في ذلك اليوم الذي أصبح موعداً مهماً في أجندة الأحداث الرياضية السنوية بدولة الإمارات، ومصدراً لإلهام، وتشجيع العديد من الأفراد للإقبال على الأنشطة الرياضية، وتخصيص المساحة المناسبة لها في برنامج الحياة اليومية.

وأضاف: فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني يمتلك خبرات متراكمة في تنظيم وإدارة الأحداث الرياضية، مشيداً بالروح العالية ومستوى الأفكار والمقترحات التي قدمها الفريق في الاجتماع الأول، بما يبشر بإقامة نسخة ناجحة من الحدث، لاسيما وأن كلاً منهم عضو فاعل في جهة عمله، وتم ترشيحهم لتمثيل إمارات الدولة كافة، للتنسيق والإعداد والتطبيق على ضوء الأهداف التي وضعتها اللجنة العليا المنظمة للمبادرة منذ نسختها الأولى.