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الرياضة

منتخبنا يضيف 6 ميداليات في «دولية» فزاع لقوى أصحاب الهمم

منتخبنا يضيف 6 ميداليات في «دولية» فزاع لقوى أصحاب الهمم
16 فبراير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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أضاف منتخبنا لأصحاب الهمم 6 ميداليات: فضيتان، و4 برونزيات إلى رصيده في اليوم قبل الأخير لدولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وحصدت فتاة الإمارات 4 منها عن طريق مريم المطروشى، ونورة الكتبي وسهام الرشيدي، ومريم الزيودي فضيتين وبرونزيتين، فيما حصد يحيى البلوشي ومحمد القايد برونزيتين أيضاً.
وفازت مريم المطروشي بفضية الجلة في الفئة اف 44.46 متر خلف الكندية كاتي صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب النرويجية ايدا، وحلقت نورة الكتبي بفضية الجلة اف 32 بمسافة 91.5 متر، فيما فازت الأوكرانية بالمركز الأول والذهبية 41.6 متر، تلتها الجزائرية مونيا قاسمي 64.5 متر.
وحصل محمد القايد على برونزية 400 متر على الكراسي المتحركة تي 34 بزمن 48/50 ثانية، فيما كان المركز الأول من نصيب الأسترالي رييد بزمن 19.49 ثانية، تلاه في المركز الثاني التونسي وليد كتيلة «26/50.
وفازت مريم الزيودي ببرونزية الجلة اف 40.41 بمسافة 98.7 متر، بينما حلقت التونسية روعة تليلي بالذهبية محققة الذهبية الثانية لها في البطولة بمسافة 57.9 متر، تلتها مواطنتها رجاء الجبالي» 66.8 متر.
وفازت سهام الرشيدي ببرونزية القرص اف 56.57 بمسافة 80.22 متر، بينما كان المركز الأول من نصيب الجزائرية نسيمة صايفي 59.33 متر، تلتها البلغارية ستلا 29.29 متر.
وفي سباق 100 متر تي 46 كان المركز الثالث من نصيب بطلنا يحيي البلوشي بزمن 58.11 متر، فيما حل في المركز الأول الصيني شي بزمن 77.10 متر، تلاه في المركز الثاني الياباني كاكيرو 97.10 متر.
وعلى صعيد الأرقام القياسية، نجح البلجيكي روجر من تحطيم الرقم العالمي في سباق 100 متر تي 51 بزمن وقدره 13.19 ثانية، كما نجح مواطنه ماكسيم في تكرار المشهد بتحقيق رقم قياسي جديد في سباق 100 متر تي 52.

أصحاب الهمم
منتخب أصحاب الهمم
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