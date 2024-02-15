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الرياضة

«شراع 60» يبحر في مياه دبي

«شراع 60» يبحر في مياه دبي
16 فبراير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد، ضمن روزنامة الموسم الرياضي الحالي.
ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبيرة لدى النواخذة والبحارة، إذ يمثل محطة مهمة وبروفة حقيقية، استعداداً لعرس سباقات الموسم الرياضي البحري 2023-2024 كرنفال سباق القفال الثالث والثلاثين الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.
وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات كافة، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، استعداداً لانطلاقة السباق من عمق مياه دبي باتجاه خط النهاية قبالة فندق برج العرب، ولمسافة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً.
وتراقب اللجنة المنظمة للسباق التقارير كافة، الواردة والخاصة بحالة البحر، وسرعات الرياح المتوقعة لفترة الظهيرة من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف، ومساعدة المشاركين للوصول إلى خط النهاية بسلام.

سباق دبي للسفن الشراعية
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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