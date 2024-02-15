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الرياضة

الطيران الشراعي يُحلق في سماء الفاية

الطيران الشراعي يُحلق في سماء الفاية
16 فبراير 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق صباح اليوم، منافسات النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي بجبل الفاية، في منطقة مليحة بالشارقة، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة أكثر من 40 متسابقاً، محلياً وخليجياً ودولياً، بعد أن حققت نجاحات رائعة في النسخ الماضية. 
وأكد نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن العمل في لجان البطولة على قدم وساق، وتم إنجاز كافة الأمور التنظيمية واللوجستية، لتحقيق المزيد من المكاسب في هذه النسخة.
 وقال: «اللجنة الفنية عكفت خلال الفترة الماضية على وضع اللمسات الأخيرة للائحة المنظمة للبطولة وطريقة احتساب النتائج الإلكترونية حتى توفر لمحبي وعشاق اللعبة الفرصة لمتابعة الحدث».
وأشاد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، نائب رئيس اللجنة المنظمة بموقع البطولة منوهاً بأنه يحتل صدارة المواقع التي تنظم مثل هذه البطولات، بل يعد أفضل موقع في العالم بشهادة الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، فلا توجد مثل هذه الرمال الذهبية التي تشكل مع الشمس والجبال الشاهقة والسماء الزرقاء لوحة رائعة.
وقال محمد يوسف الأمين العام للاتحاد: «ما تحقق خلال السنوات الماضية، فنياً وتنظيمياً ودعائياً جعل هذا المكان وجهة لأبطال اللعبة في العالم، كما أن التعامل الرائع من الجمهور والمتابعين والمنظمين لضيوف البطولة ترك آثاراً إيجابية بعيدة المدى، وانعكس هذا على حجم الإقبال من الطيارين وعائلاتهم».

الطيران الشراعي
بطولة الطيران الشراعي
بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي
الفاية
جبل الفاية
الشارقة
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