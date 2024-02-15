«رحلة الأحلام» تبدأ اليوم في «الكأس الأغلى»

مراد المصري (أبوظبي)

تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، يلتقي الجزيرة مع العربي، على استاد محمد بن زايد، وحتا مع عجمان، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ويسعى كل فريق للمضي قدماً، في مهمة البحث عن التتويج بلقب «أغلى الكؤوس».

«ضربة البداية» في الساعة الخامسة و25 دقيقة مساءً في أبوظبي، مع لقاء الجزيرة، البطل ثلاث مرات سابقاً أعوام 2011 و2012 و2016، مع العربي القادم من دوري الدرجة الأولى، بطموحات البحث عن المفاجأة.

وتشكل المباراة الاختبار الرسمي الأول للروماني ميريل رادوي، المدرب الجديد للجزيرة الذي تولى المهمة في يناير الماضي، ويسعى لاكتساب الثقة مع بداية النصف الثاني من الموسم.

ويعول «فخر أبوظبي» على خبرة لاعبيه في البطولة الأغلى، بقيادة «الثنائي» علي خصيف وعلي مبخوت، ووجود بقية الأسماء مثل خلفان مبارك وأليخاندرو بوزيلو وأحمد العطاس، إلى جانب الاعتماد على عاملي الأرض والجمهور.

من جانبه، يقدم العربي بقيادة مدربه الجزائري فؤاد بومضل، مستويات إيجابية في الفترة الأخيرة، حيث حقق الفوز في آخر جولة على الظفرة، ليعود مجدداً إلى سباق الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، ويضم الفريق لاعبين من أصحاب الخبرة أيضاً، مع القائد راشد عيسى، والمحترف السابق في دوري المحترفين، فاندر فييرا، وبقية الأسماء.

وتنطلق المواجهة الثانية في الساعة الثامنة و20 دقيقة مساءً، مع لقاء متوازن بين حتا وعجمان، يطمح كل منهما إلى تعويض الانطلاقة المتعثرة في الدوري، ومصالحة الجماهير بالتقدم في المسابقة الغالية.

ويفتخر «البركان» بوجوده في القائمة الذهبية للأبطال، عندما تُوج باللقب عام 1984، ما يجعله حافزاً من أجل إعادة المحاولة مرة أخرى، فيما سبق أن نجح «الإعصار» من بلوغ نصف النهائي موسم 2016-2017.

وكسب الفريقان فترة راحة إضافية، مع تأجيل مباراتيهما في الدوري مطلع الأسبوع الجاري، بسبب الأحوال الجوية، وعملا بجدية كبيرة، خلال فترة التوقف الشتوي، بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني مع حتا، والروماني دانييل إيسايلا مع عجمان، وكلاهما يتميز باعتماد الانضباط التكتيكي في الأداء.

وفي بقية مباريات دور الـ 16، يلتقي غداً، الوصل مع الإمارات، والشارقة «حامل اللقب» مع البطائح، والنصر مع خورفكان، فيما يلعب الأحد، اتحاد كلباء مع دبا الفجيرة، وشباب الأهلي مع بني ياس، والعين مع الوحدة.

وتنص المسابقة على خوض مباراة واحدة بين الفريقين، حيث يُلْجَأ إلى شوطين إضافيين في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، على أن يُحْتَكَم إلى ركلات الترجيح، إذا استمر التعادل.

وأجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بعض التعديلات على نظام المسابقة في نسختها الجديدة، أبرزها لعب مباريات دور الـ 16 على ملعب أحد طرفي المباراة بحسب القرعة، بينما يقام دور الثمانية، ونصف النهائي على ملاعب محايدة.