«إف 3» و«دبي» يكسبان كأس محمد بن راشد للصقور

دبي (الاتحاد)

اختتمت، منافسات أشواط «النخبة» في مجموعة من أقوى أشواط بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، في نسخة متجددة شاملة وموسعة بجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم.

وتوّج عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الستة التي تنافس فيها نخبة الصقارين بأكثر من 200 طير، التي حققت أفضل النتائج في الأشواط التي أقيمت خلال بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، بحضور غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفارس محمد المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من الشخصيات.

وتفوق فريق «إف 3»، ليحرز المركز الأول في شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، بالطير «ترشيح» بزمن 16.791 ثانية، ويكسب نصف مليون درهم، أما المركز الثاني، فكان من نصيب فريق «إم 7» بالطير «تي إس 7» بـ 16.863 ثانية، وينال 300 ألف درهم، وجاء فريق «إف 3 إس» بالمركز الثالث بالطير «متروك» بـ 18.885 ثانية، وينال 200 ألف درهم.

وكسب فريق «دبي» شوط الكأس العامة مفتوح لفئة الفرخ، بالطير «تجوري»، وينالنصف مليون درهم، وجاء ثانياً خالد ناصر الهاجري بالطير «سرمد»، وينال 300 ألف درهم، وجاء في المركز الثالث سالم ناصر الهاجري بالطير «بي أر أو» وينال 200 ألف درهم.

وعلى صعيد أشواط النخبة، تمكن فريق «إم 7» من تحقيق المركزين الأول والثاني في شوط النخبة الشيوخ جرناس، بالطير «7»، والطير «لهب»، أما المركز الثالث ذهب إلى فريق «النيف ج» بالطير «إس 40».

وتفوق سيف جمال الحريز في شوط النخبة العامة مفتوح جرناس، بالطير «مرشح» بزمن 18.266 ثانية، وحلّ ثانياً الصقّار القطري حمد عبدالله العرجاني بالطير «النجاشي»، ليعود سيف جمال الحريز ويحقق المركز الثالث بالطير «مهيب». وفي شوط النخبة العامة ملاك فرخ، حقق عبدالله سعيد الكندي المركز الأول بالطير «الأسمر»، يليه سعيد عبد الله الفلاسي بالطير «عنفوان»، ومحمد مبارك الهاجري بالطير «غارة».

وكسب عيد سالم المهيري شوط النخبة العامة ملاك جرناس، بالطير «تي 124»، يليه عبيد سالم الكتبي بالطير «10»، وثالثاً راشد غانم الهاجري بالطير «بي 52».