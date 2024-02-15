منتخبنا يواجه مصر في «عربية الرجبي»

رضا سليم (الطائف)

يواجه منتخبنا الوطني نظيره المصري، اليوم، في افتتاح مبارياته بالبطولة العربية لسباعيات الرجبي التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، على مدار يومين، بملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وتشهد البطولة مشاركة 17 منتخباً، منها 9 للرجال و8 للسيدات.

وتشهد مسابقة الرجال، 16 مباراة بالدور الأول بعد تقليص عدد المباريات، نظراً لانسحاب منتخب فلسطين لعدم اكتمال صفوفه، ووفقاً للقرعة كان من المفترض أن يلتقي منتخبنا مع فلسطين، في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الأولى، ويبدأ منتخبنا أولى مبارياته في مواجهة مصر، الذي يخوض أولاً مواجهة مثيرة مع نظيره الأردني، في الجولة الأولى، فيما يلتقي السعودية مع ليبيا، وسوريا مع تونس بالمجموعة الثانية، كما يلعب العراق مع الأردن في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، ويواجه السعودية نظيره المغربي وليبيا مع تونس بالمجموعة الثانية.

ويلتقي منتخبنا مع الأردن بالجولة الثالثة، وفي الجولة نفسها بالمجموعة الثانية، يلعب المغرب مع سوريا والسعودية مع تونس، وفي الجولة الرابعة، يلعب منتخبنا مع العراق، وفي المجموعة الثانية يلعب منتخب سوريا مع ليبيا والمغرب مع تونس.

ويختتم الدور الأول غداً بمواجهات العراق مع مصر في المجموعة الأولى وسوريا مع السعودية والمغرب مع ليبيا في الثانية، وطبقاً لنظام البطولة يلعب الأول والثاني في المربع الذهبي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، والفائزان يصعدان إلى النهائي، والخاسران يلعبان على المركز الثالث، فيما تلعب المنتخبات في بقية المراكز في المجموعتين على الترتيب العام للبطولة.

تشهد مسابقة السيدات 12 مباراة في الدور الأول، حيث يلتقي منتخبنا مع لبنان في المجموعة الثانية، وفي نفس المجموعة يلتقي ليبيا مع مصر، بينما في المجموعة الأولى يلتقي الأردن مع سوريا والسعودية مع تونس، وفي الجولة الثانية يلتقي السعودية مع سوريا والأردن مع تونس، وفي الثانية يلتقي منتخبنا مع ليبيا ولبنان مع مصر، وفي الجولة الثالثة يلتقي السعودية مع الأردن وسوريا مع تونس، بينما يلعب منتخبنا مع مصر ولبنان مع ليبيا في المجموعة الثانية.

من جانبها، أعربت فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس اللجنة النسائية، عن ثقتها في تحقيق إنجاز عربي في البطولة على مستوى الرجال والسيدات، وقالت: «البطولة العربية هي الأولى في 2024 ونطمح في الحفاظ على لقب الرجال، والفوز بالمركز الأول للسيدات للمرة الأولى، بعدما حققنا المركز الثاني في البطولة الأخيرة بالعين للمرة الأولى أيضاً، والمنتخب استعد بشكل جيد للبطولة من خلال المعسكرات والتجمعات الداخلية».

أضافت: الهدف من المشاركة في المحافل العربية والقارية والدولية هو رفع علم الإمارات والفوز بالبطولات، كما أن مثل هذه البطولات تمثل احتكاكاً قوياً للاعبات، ويرفع من مستواهن، وأمامنا العديد من الاستحقاقات الآسيوية خلال العام الحالي ونطمح أن نحقق أفضل مما حققنا في العام الماضي.

وقال يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب: «جاهزون للمشاركة العربية، وخضع المنتخب لتدريبات مكثفة قبل القدوم للسعودية، وهدفنا واحد، وهو الفوز ببطولتي الرجال والسيدات، والعودة بالكأسين إلى الإمارات».

وأضاف أن المنتخب يضم عدداً من اللاعبين الشباب الذين يخوضون البطولة لأول مرة ضمن برنامج تطوير اللاعب الإماراتي، بدعم من مؤسسة الإمارات للتعليم، وقال: «بدأنا في جني الحصاد من البرنامج، بضم لاعبين موهوبين للمنتخب، منهم منصور عبدالله ومحمد علي، والبطولة تمثل استعداداً قوياً للبطولات الآسيوية المقبلة».