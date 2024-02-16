ميلان يستعرض العضلات في «يوروبا ليج»

أمستردام (أ ف ب)



حقّق ميلان الإيطالي فوزاً كبيراً على حساب رين الفرنسي 3-0 في ذهاب ملحق التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم، فيما خيّم التعادل على مباراة مواطنه روما ومضيفه فينورد الهولندي 1-1.

في المباراة الأولى على ملعب سان سيرو، خطا ميلان خطوة كبيرة نحو التأهل، بعدما استعرض عضلاته الهجومية بقيادة الإنجليزي روبن لوفتوس شيك صاحب الهدفين (32 و48) والبرتغالي رافايل لياو (53).

وواصل لوفتوس شيك تألقه مسجلاً هدفه السادس في آخر ثماني مباريات مع «الروسونيري».

وكان ميلان، صاحب سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قد وقع في مجموعة حديدية في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، فأنهاها ثالثاً بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي الوصيف بفارق ثلاث نقاط وراء بوروسيا دورتموند الألماني.

لكن تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي تقدّم مستويات طيبة في الدوري الإيطالي، حيث لم تخسر في آخر تسع مباريات ما وضع «الروسونيري» في المركز الثالث، بفارق نقطة عن يوفنتوس وثماني عن الإنتر الذي يحلّق في الصدارة ولعب مباراة اقل.

وتلقى رين خسارته الرابعة في رحلاته الأخيرة الى إيطاليا، علما انّه دخل اللقاء بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية في الدوري المحلي ليصعد الى المركز السابع، غير أنّ ميلان أكرم ضيافته بثلاثية وضعته على مشارف التأهل الى ثمن النهائي.

وفي المباراة الثانية على ملعب «ستاديون فينورد»، منح البرازيلي إيجور بايكساو (45) هدف التقدم لأصحاب الأرض، قبل أن يعادل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لفريق العاصمة الإيطالية (67).

وأحرز لوكاكو هدفه الـ 21 في آخر 18 مباراة له في المسابقة القارية الثانية.

وتجدّدت المواجهة بين فينورد وروما الذي أقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وعيّن لاعب الوسط السابق دانييلي دي روسي بحثاً عن وقف الانزلاق في النتائج.

وفاز فريق العاصمة الإيطالية 1-0 في نهائي مسابقة «كونفرنس ليج» عام 2022، وكرّر تخطيه منافسه في ربع نهائي «يوروبا ليج» الموسم الماضي (0-1 و4-1).

من ناحية أخرى، انتهت مواجهة مرسيليا الفرنسي وشاختار دانييتسك الأوكراني بالتعادل الإيجابي 2-2 في مدينة بوخوم الألمانية التي تستضيف المباريات الميدانية للأخير.

وسجّل هدفي مرسيليا الجابوني بيير إيمريك أوباميانج (64) والسنغالي ليمان نداي (90)، فيما جاءت ثنائية شاختار عبر ميكولا ماتفيينكو (68) والبرازيلي إيجينالدو (90+3).

ولا تزال لغة الفوز تغيب عن مرسيليا، حيث أقصي أخيراً عن كأس فرنسا، قبل أن يتعادل بشكل مخيّب أمام متز 1-1 في الدوري المحلي حيث تراجع الى المركز الثامن دون أي فوز في آخر خمس مباريات وبفارق 20 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

في المقابل، يخوض شاختار، حامل لقب 2009، مبارياته وبلاده غارقة في الحرب.

يخوض هذا الموسم مبارياته «البيتية» في هامبورج، لكنه لم يلعب أية مباراة رسمية منذ منتصف ديسمبر في نهاية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته بفارق ثلاث نقاط عن كل من برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي.

وتجمع مباريات الملحق الأندية التي حلت ثالثة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت وصيفة في مجموعاتها في مسابقة الدوري الأوروبي.

واقتنص جالطة سراي التركي فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-2 بهدف للأرجنتيني ماريو إيكاردي في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهدت المباراة طرد الدنماركي فيكتور نيلسن من جانب جالطة سراي (62) وماتيج رينس (80) من سبارتا براغ.

وخطف بنفيكا البرتغالي فوزًا ناريًا على حساب ضيفه تولوز 2-1.

وبينما كانت المباراة متجهة نحو التعادل، انتزع العملاق البرتغالي هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق النجم الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا الفائز بكأس العالم 2022، من ركلة جزاء.

وكان دي ماريا نفسه منح بنفيكا التقدم بالطريقة ذاتها (68 من ركلة جزاء) قبل أن يعادل الدنماركي ميكل ديسلر النتيجة لتولوز (75).

كما فاز سبورتينج البرتغالي على مضيفه يونج بويز السويسري 3-1، وقره باغ الأذربيجياني على مضيفه براغا البرتغالي 4-2.

فيما تعادل فرايبورج الألماني مع مضيفه لنس الفرنسي من دون أهداف.

وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل، فيما ينطلق الدور ثمن النهائي في 7 مارس.