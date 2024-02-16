السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هودجسون من الملعب إلى المستشفى!

هودجسون من الملعب إلى المستشفى!
16 فبراير 2024 08:22

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كلوب يتغزل في المرشح لخلافته!
بوستيكوجلو «غير مهتم» بهوية مدرب ليفربول


دخل روي هودجسون مدرب كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا لكرة القدم سابقاً إلى المستشفى، بعد تعرّضه لـ «وعكة» صحية خلال حصة تدريبية، حسبما اكدّ النادي في بيان.
وألغى بالاس المؤتمر الصحفي المخصص لمباراته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والمقررة مساء الاثنين ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.
وقال بالاس في بيانه «مع الأسف، المؤتمر الصحفي لن يتم عقده حسب ما هو مقرر بسبب وعكة صحية ألمت بروي هودجسون خلال الحصة التدريبية الصباحية».
وأصدر بالاس بيانا آخر حول حالة هودجسون جاء فيه «إثر الأخبار عن نقل روي هودجسون إلى المستشفى بسبب مرضه خلال الحصة التدريبية، يمكننا أن نؤكد أن حالته مستقرة الآن ويخضع حالياً للفحوص في المستشفى، والجميع في النادي يرسل أطيب تمنياته لروي كي يتعافى سريعاً».
ويعيش المدرب البالغ 76 عاماً في الفترة الأخيرة تحت ضغط شديد في كريستال بالاس الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام، وتحدثت تقارير حول إمكانية إقالته.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس
روي هودجسون
إيفرتون
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©