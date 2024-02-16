هودجسون من الملعب إلى المستشفى!

لندن (أ ف ب)



دخل روي هودجسون مدرب كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا لكرة القدم سابقاً إلى المستشفى، بعد تعرّضه لـ «وعكة» صحية خلال حصة تدريبية، حسبما اكدّ النادي في بيان.

وألغى بالاس المؤتمر الصحفي المخصص لمباراته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والمقررة مساء الاثنين ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.

وقال بالاس في بيانه «مع الأسف، المؤتمر الصحفي لن يتم عقده حسب ما هو مقرر بسبب وعكة صحية ألمت بروي هودجسون خلال الحصة التدريبية الصباحية».

وأصدر بالاس بيانا آخر حول حالة هودجسون جاء فيه «إثر الأخبار عن نقل روي هودجسون إلى المستشفى بسبب مرضه خلال الحصة التدريبية، يمكننا أن نؤكد أن حالته مستقرة الآن ويخضع حالياً للفحوص في المستشفى، والجميع في النادي يرسل أطيب تمنياته لروي كي يتعافى سريعاً».

ويعيش المدرب البالغ 76 عاماً في الفترة الأخيرة تحت ضغط شديد في كريستال بالاس الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام، وتحدثت تقارير حول إمكانية إقالته.