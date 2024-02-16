الهلال يسطع في سماء «الأبطال»

طهران (أ ف ب)



قلب الهلال السعودي الطاولة على مضيفه سباهان الإيراني، وتغلّب عليه 3-1 على ملعب نقش جهان ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أسيا في كرة القدم.

سجّل البرازيلي مالكوم «57»، والصربي ألكسندر ميتروفيتش «97»، وعبد الله الحمدان «97» أهداف الهلال، بينما جاء هدف سباهان الوحيد عن طريق رامين رضائيان «36»، ويلعب الفريقان إياباً الخميس المقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومنع الحارس المغربي ياسين بونو الفريق الإيراني من افتتاح التسجيل، لكنه لم يتمكن بعد دقيقتين من التصدّي لتسديدة رضائيان الذي انفرد بالحارس، وعادل مالكوم النتيجة بعدما تابع تصويبة من ميتروفيتش بشكلٍ رائع (57).

وأكمل سباهان المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد غرباني عقب تدخّل عنيف على «البديل» الحمدان «76».

واستغل الهلال النقص العديد، ليتمكّن الهدّاف ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة «94»، وأمّن الحمدان النتيجة بهدفٍ ثالث إثر تمريرة بينية من الدوسري «97».