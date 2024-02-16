البحرين وبيتزي.. الانفصال بالتراضي!

المنامة (أ ف ب)



أنهى الاتحاد البحريني لكرة القدم عقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي بالتراضي ببن الطرفين، وفقاً لبيان الاتحاد.

وأعلن في بيان «إنهاء التعاقد مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بالتراضي بين الطرفين».

وأضاف «يتقدّم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأوّل بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي خلال الفترة الماضية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم المستقبلي».

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه يعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة عدد من السير الذاتية المطروحة لخلافة المدرب بيتزي «تمهيداً لاختيار واحد منها، والكشف عن هوية الجهازين الفني والإداري للمنتخب، خصوصاً مع قرب استكمال المنتخب لمشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027».

وخرجت البحرين من الدور ثمن النهائي ضمن نهائيات كأس آسيا التي استضافتها قطر بعد خسارتها أمام اليابان 1-3.

ولعبت البحرين في دور المجموعات ضمن المجموعة الخامسة، فاستهلت مشوارها بالخسارة أمام كوريا الجنوبية 1-3، ثم فازت على ماليزيا والأردن توالياً 1-0 لتتصدّر بست نقاط.

وتعاقد الاتحاد البحريني مع بيتزي في يوليو الماضي، وقاد المنتخب في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وفاز على اليمن 2-0 وخسر أمام الإمارات بالنتيجة عينها.

وواجه الأرجنتيني انتقادات واسعة من قبل الشارع الرياضي البحريني بعد المستويات الفنية غير المقنعة، إلى جانب الانتقادات التي طالته أيضاً على اختياراته لقائمة المنتخب التي شاركت في كأس آسيا، أبرزها استبعاد هداف الدوري في آخر موسمين مهاجم نادي الخالدية مهدي عبدالجبار ومعه لاعب الرفاع علي حرم والمخضرم إسماعيل عبداللطيف.