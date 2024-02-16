جيرو.. «المستقبل الغامض»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم أن الفرنسي «المخضرم» أوليفييه جيرو «37عاماً»، يأمل في مواصلة مغامرته الناجحة مع فريقه الإيطالي «إيه سي ميلان»، إلا أن النادي «اللومباردي» له رأي آخر فيما يتعلق بمستقبل «الديك» الفرنسي العجوز.

وقبل 4 أشهر من نهاية عقده بنهاية الموسم، يبدو موقف جيرو غامضاً إذ لا يعرف حتى الآن ما إذا كان مستمراً مع الفريق أم يرحل، ولم يصدر عن ميلان ما يفيد إمكانية تجديد عقده، رغم أنه أبلى بلاءً حسناً وكان في «فورمة» جيدة هذا الموسم، إذ سجل 11هدفاً، وصنع 8 أهداف أخرى.

وقال جيرو «المولود في 30 سبتمبر1986»، في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية: لا أعرف ما يحدث مستقبلاً، ولكن أشعر بأنني في حالة جيدة، وأقوم بعمل جيد في النادي.

وأضاف: إنها «قصة حب» بيننا، وأنتظر ثم أقرر، ولكن الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، اعترف بأن أمامه فرصاً أخرى وعروض من أندية داخل إيطاليا وخارجها، وهناك المزيد من الفرص خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، وترتيباً على ما يحدث وقتها، أتخذ القرار المناسب لاعباً وأباً لأسرة.

وكشف فينسينزو مورابيتو الوكيل الإيطالي الذي يتعاون مع جيرو النقاب عن أن نجم أرسنال وتشيلسي السابق كان قريباً من الانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، وإنه إذا رفض وقتها العروض المقدمة إليه، فإن الأمور قد تتغير هذا العام.

وقال مورابيتو: جيرو سعيد مع الميلان، ويشعر بأنه في حالة جيدة هنا، ولكنه يأخذ في الاعتبار راحة أسرته الصغيرة، صحيح أنه رفض من قبل العروض السعودية، لأنه يحصل على عقد جيد مع الميلان، إلا إنني أعتقد أنه عليه الانتظار لمعرفة ما يحدث في نهاية الموسم، وإلى أن يتحقق ذلك، فإنه حريص على أن يقدم أفضل ما لديه مع ناديه الحالي.

وذكرت مصادر صحفية إيطالية وثيقة الصلة بميلان، أن «الروسونيري» ينشط في الوقت الحالي في اتجاه الحصول على خدمات «الفيل» الإيفواري سبستيان هاللر نجم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والحاصل مع منتخب بلاده على لقب البطولة، ويضعه «أولوية» أولى للتعاقد معه في «الميركاتو الصيفي».