مبابي وسان جيرمان.. «طلاق بلا خسائر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



ليس هناك أدنى شك هذه المرة، في أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي «25 عاماً» سيغادر ناديه باريس سان جيرمان «مجاناً» بنهاية عقده الصيف المقبل، إذ كشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن بطل العالم المُتوج بـ «مونديال 2018»، أبلغ إدارة «الباريسي» بقراره النهائي، بعدم تجديد عقده، والرحيل عن «حديقة الأمراء»، لينتهي بذلك «المسلسل» الطويل، بعد طول انتظار وترقب وإثارة، وهو «السيناريو» الذي توقعه الكثيرون في الآونة الأخيرة، على حد قول الصحيفة.

وأصبح مبابي حراً في أن يلعب مجاناً للنادي الذي يريده اعتباراً من نهاية يونيو المقبل، وازدادت فرصة ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدماته، لأنه كان دائماً الأقرب لذلك خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن مبابي سيُغير قميصه أخيراً، من دون أن يحصل ناديه على أي شيء، وفقاً لقانون «بوسمان» الذي يعطيه الحق في الرحيل حراً ومجاناً عند انتهاء عقده، ولكن الصحيفة أكدت في الوقت نفسه أن سان جيرمان سيوفر مبلغاً كبيراً من المال، كان يتعين أن يمنحه للاعب، إذا بقي في «حديقة الأمراء»، وعلقت الصحيفة قائلة: هكذا لن يخسر النادي كثيراً في هذه العملية.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن ناصر الخليفي رئيس النادي ومبابي كانا اتفقا منذ العام الماضي على إمكانية حدوث هذا «الطلاق» بينهما وإنه لو حدث، لابد أن يكون مفيداً للطرفين و«لا ضرر ولا ضرار». وقال الموقع إن «الريال» لن يدفع شيئاً لسان جيرمان في حالة تعاقده مع «فتى بوندي المدلل»، وإن كان سيضطر إلى تجهيز مبلغ ضخم لراتب اللاعب، وأيضاً «مكافأة توقيع» كبيرة، مشيراً إلى أن مبابي يستحق تماماً ما سيدفعه «الميرنجي» مقابل ضمه.

وحرص الموقع على أن يشير إلى أن مبابي الذي انتقل إلى سان جيرمان قادماً من موناكو عام 2017، استطاع أن ينقل «الباريسي» نقلة نوعية، وأسهم بقوة في حصوله على البطولات المحلية، كما حطم كل الأرقام القياسية الخاصة بكبار هدافي النادي على امتداد تاريخه، وأصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان برصيد 274 هدفاً حتى اليوم، بل إنه بمقدوره كسر حاجز الـ 300هدف قبل نهاية هذا الموسم، وإن كان الموقع شدد على أن مبابي لم ينجح في قيادة فريقه للفوز بدوري الأبطال الأوروبي، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة أمامه لتحقيق ذلك هذا الموسم، بعد أن قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل لثمن نهائي البطولة، على إثر فوزه على ضيفه ريال سوسيداد 2-صفر في ذهاب دور الـ16.