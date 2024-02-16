مجيدي يُجري تعديلاً هجومياً في تشكيلة «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)



يجري فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء لإجراء تعديلاً في التشكيلة، استعداداً للقاء دبا في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقررة الأحد على استاد كلباء.

‏وتكون أهم التغييرات في الهجوم، حيث يمنح الفرصة للمهاجم الشاب أحمد عامر لقيادة الخط الأمامي، والإبقاء على السلوفيني فورمبيرج على «دكة البدلاء».

‏ويبذل الجهاز الطبي مجهوداً مكثفاً لتجهيز «المهاجم الشاب» سلطان عادل محمد، حتى يصبح إضافة للفريق في حال الدفع به في اللقاء المهم.

‏ولم يستطع اتحاد كلباء الفوز في آخر مباراتين، حيث خسر أمام العين بهدفين في ذهاب ‫نصف ‬ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما تعادل أمام خورفكان في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

‏ وطالب مجيدي لاعبيه بالتركيز التام، وعدم ارتكاب الأخطاء، خاصة أن المواجهة بنظام خروج المغلوب، حيث يطمح «النمور» إلى مواصلة المشوار في البطولة والتجهيز الجيد لبقية مشوار الدوري.