السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مجيدي يُجري تعديلاً هجومياً في تشكيلة «النمور»

مجيدي يُجري تعديلاً هجومياً في تشكيلة «النمور»
16 فبراير 2024 12:09

فيصل النقبي (كلباء) 

أخبار ذات صلة
«البرتقالي» يحتفل بـ«التأهل الثاني» إلى ربع نهائي الكأس
«الطاقة الكبيرة» تمنح رادوي الثقة مع «فخر أبوظبي»


يجري فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء لإجراء تعديلاً في التشكيلة، استعداداً للقاء دبا في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقررة الأحد على استاد كلباء.
‏وتكون أهم التغييرات في الهجوم، حيث يمنح الفرصة للمهاجم الشاب أحمد عامر لقيادة الخط الأمامي، والإبقاء على السلوفيني فورمبيرج على «دكة البدلاء».
‏ويبذل الجهاز الطبي مجهوداً مكثفاً لتجهيز «المهاجم الشاب» سلطان عادل محمد، حتى يصبح إضافة للفريق في حال الدفع به في اللقاء المهم.
‏ولم يستطع اتحاد كلباء الفوز في آخر مباراتين، حيث خسر أمام العين بهدفين في ذهاب ‫نصف ‬ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما تعادل أمام خورفكان في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.
‏ وطالب مجيدي لاعبيه بالتركيز التام، وعدم ارتكاب الأخطاء، خاصة أن المواجهة بنظام خروج المغلوب، حيث يطمح «النمور» إلى مواصلة المشوار في البطولة والتجهيز الجيد لبقية مشوار الدوري.

كأس رئيس الدولة
اتحاد كلباء
فرهاد مجيدي
دبا الفجيرة
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©