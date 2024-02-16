«أبيض الشاطئية» في مهمة «كتابة التاريخ» أمام أميركا

مراد المصري (أبوظبي)



يتطلع منتخبنا الوطني إلى إنجاز تاريخي، بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، في مشاركته الثامنة ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، عندما يلتقي مع أميركا في الساعة السابعة والنصف مساء السبت، ضمن منافسات النسخة الحالية من المونديال «الإمارات 2024»، التي تقام على ملعب حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً في الحدث الذي يتواصل إلى 25 فبراير الجاري.

ويشارك منتخبنا في كأس العالم للكرة الشاطئية للمرة الثامنة، بعد أعوام 2007، 2008، 2009، 2013، 2017، 2019 و2021، واقترب أكثر من مرة تجاوز دور المجموعات، من دون أن يكتب له النجاح.

وافتتح «أبيض الشاطئية» مشواره في النسخة الحالية، بالفوز على منتخب مصر 2-1، وهو الانتصار الخامس خلال مشاركاته في «المونديال»، ويتطلع إلى حصد الانتصار للمرة السادسة، والذي سيكون الأغلى في مسيرته أمام المنتخب الأميركي الذي خسر لقاءه الافتتاحي أمام إيطاليا 1-3.

وعبر بدر حارب، مشرف منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، عن تقديره لجهود اللاعبين لانتزاع الانتصار المهم في بداية المشوار أمام منتخب مصر، مؤكداً أن التركيز سيكون في مواجهة المنتخب الأميركي لمحاولة بلوغ الخطوة التاريخية التي طال انتظارها بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وقال «تعتبر المشاركة هي الثامنة لمنتخبنا في نهائيات كأس العالم، وكنا قريبين في أكثر من مناسبة من عبور دور المجموعات، لكن في هذه النسخة، فإن الطموحات كبيرة للغاية، خصوصاً أننا نخوض المباراة على أرض الدولة، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا، والجميع من لاعبين وجهازين فني وإداري يضعون نصب أعينهم السعي لأفضل نتائج ممكنة في هذا الحدث».

وسلط موقع الاتحاد الدولي «الفيفا»، الضوء على المواجهة المقبلة بين منتخبنا وأميركا، وفي لقاء مع وليد محمد قائد منتخبنا، قال «المباراة جاءت قوية أمام مصر كما توقعناها، الافتتاح في كأس العالم ليس بالأمر الهين، تكاتف الجميع، والمجهود الكبير نتج عنه الفوز، والحصول على النقاط الثلاث».

وأشار أن حضور الجماهير أضاف مذاقاً خاصاً على المواجهة العربية، وقال «أشكر الجمهور، لولا وجودهم لما استطعنا الفوز، ونتطلع لتوافد الجماهير ومساندتنا في المباراة المقبلة بعد حضورها القوي والمحفز في المباراة الأولى، حيث لا تعتبر مواجهة المنتخب الأميركي سهلة، بالنظر إلى قدرات المنافس، والحاجة لمضاعفة الجهد أمامه من أجل الفوز».

وأضاف «كل منتخب يشارك في كأس العالم هو بطل، ونخوض ثلاث نهائيات، إن لم تلعب المباريات بهذه العقلية تودع البطولة، إن لم نحقق الفوز في المباراتين القادمتين تكون حظوظنا ضعيفة، ونسير خطوة بخطوة، ونستعد الآن للنهائي القادم، ونقدم كل ما لدينا في أي مباراة نلعبها، طموحي هو الفوز في المباراة القادمة، الجميع يتحدث عن التأهل إلى لدور القادم، ولكن لا أفكر كذلك، كل تركيزي وطموحي يتلخص في الفوز بالمباراة القادمة ضد أميركا».

على صعيد آخر، حضر النجم الأرجنتيني السابق خوان سيباستيان فيرون، على المدرجات لمساندة منتخب بلاده، وقال «الحدث في دبي رائع على الصعد كافة، جميع الأمور التنظيمية مثالية للغاية، والأجواء محفزة لحضور المباريات الجميلة».

وأضاف «أستمتع دائماً بزيارة الإمارات، وقضاء الوقت هنا، ومتابعة الأحداث العالمية التي تقام على مدار العام، وأتمنى النجاح للبطولة».