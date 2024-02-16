«كاسر الوثبة» يمنح الجهوري «الفوز المئوي» في مضمار العين



عصام السيد (العين)



سجلت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «ثنائية» مستحقة، في السباق الثامن لمضمار العين، والذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في نسخته السادسة عشرة، وتألف من تسعة أشواط، تم تخصيصها جميعاً للخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة جوائز الحفل 535 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول لخيول سموه عبر المهر «كاسر الوثبة» للوثبة للسباقات، وقيادة برناردو بينيرو، والذي منح المدرب ماجد الجهوري فوزه المئوي في انتصاراته المحلية بالدولة، وأكد حُسن ترشيحه، بفوز لافت في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، والمخصص لخيول الإنتاج المحلي، على لقب مبادلة البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه عبر «زاجر الوثبة»، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة تاج أوشي، في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، على لقب الأرشيف والمكتبة الوطنية، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم.

وانتزع الجواد «أيه أف مهزمي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الثاني لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، على لقب مجلس أبوظبي الرياضي «القسم الأول»، والبالغ إجمالي جوائزه 40 ألف درهم.

وخطف «أنتيزرد» لإسطبلات الريف بإشراف د. جابر بيطار وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط الثالث لمسافة 2000 متر للتكافؤ، على لقب مجلس أبوظبي الرياضي «القسم الثاني»، والبالغ إجمالي جوائزه 40 ألف درهم.

وفاز «كافال دو غزال» لحمد عبد الرحمن القائد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي بالشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب المسعود للسيارات، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم،

ومنح «أيه أف افهم» الثنائية لخالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، والثلاثية «هاتريك» للفارس تاج أوشي، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وبقيادة موفقة من الفارس قيس البوسعيدي، فاز الجواد «ستيلفيو» لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود بالشوط السابع لمسافة 1000 متر، على لقب أريج الأميرات «القسم الأول» البالغ إجمالي جوائزه 40 ألف درهم.

ومنح «جاب العفريت» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، الثنائية للفارس قيس البوسعيدي، جائزة الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، على لقب أريج الأميرات «القسم الثاني» البالغ إجمالي جوائزه 40 ألف درهم.

ومنح «جاب حداد» الثنائية للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والمدرب عرفان إلهي، بقيادة لافتة من الفارس رويستون فرنش، في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر على لقب دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، البالغ إجمالي جوائزه 85 ألف درهم.

توج الفائزين في الأشواط التسعة، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وفرحان المرزوقي ممثل الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات نيسان.