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الرياضة

«الإمارات» و«الحبتور».. الحسابات المعقدة في «ذهبية البولو»

«الإمارات» و«الحبتور».. الحسابات المعقدة في «ذهبية البولو»
16 فبراير 2024 13:00

دبي (الاتحاد) 

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يلتقي السبت «غنتوت» و«مهرة أياكس»، في لقاء الفرصة الأخيرة للفريقين، من أجل اللحاق بركب الكبار في كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بعد خسارة الفريقين لأول مباراتين لهما بالبطولة، والفائز يدخل في حسابات الفرق الأربعة للدور النهائي، من خلال الضربات الترجيحية، وطبقاً لنظام البطولة، يلعب الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث في نصف النهائي، والفائزان يصعدان إلى النهائي، فيما يلعب صاحبا المركزين الخامس والسادس على «الترضية».
ويختتم الأحد الدور التمهيدي، بمواجهة قوية تجمع بين «الإمارات»، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، ويبحث الفريقان عن الفوز الثاني، بعدما تفوقا في مباراة، وخسرا الثانية، ويسبقهما «بنجاش»، و«ذئاب دبي»، ولكل منهما فوزان.
ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والثلاثي لوكاس مونتيفردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وفيديريكو فون بوتوبسكي، فيما يمثل «الحبتور»، محمد الحبتور وخوان جوريش، وخوسيه أرايا، وباتيستا بايوجار. 
ونجح «ذئاب دبي» في الفوز على فريق الإمارات 11-10، في مباراة متكافئة امتدت الإثارة فيها إلى الشوط الرابع، بعد التعادل 9-9، وتكرر التعادل في الشوط الخامس والأخير 10-10، وخطف الهداف بنيامين بانيلو نجم «الذئاب» هدف الفوز في اللحظات الأخيرة 11-10.

الإمارات
دبي
البولو
كأس دبي الذهبية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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