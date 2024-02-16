«غنتوت» و«مغاربة العالم» في «استعراضية البولو»



غنتوت (الاتحاد)



يلتقي يوم السبت «غنتوت» مع «مغاربة العالم» للبولو، في اللقاء الودي، بملعب سلطان بن زايد، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتأتي المباراة في إطار العلاقات الطيبة بين شباب البلدين، وتعتبر فرصة مثالية لتعزيز الروابط الرياضية، ومنصة للترويج للبولو الإماراتي والمغربي.

وكشفت اللجنة المنظمة للمباراة الاستعراضية عن التفاصيل، خلال المؤتمر الصحفي في مقر النادي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وناصر الشامسي عضو مجلس إدارة النادي، فيما ضم الوفد المغربي مهدي النصيري رئيس البعثة، وكريم الظريف ممثلاً عن اللاعبين، وحضر المؤتمر خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي.

وأكد سعيد بن حوفان أن المباراة بين الفريقين تأتي تواصلاً للقاءات بين الرياضيين في البلدين الشقيقين، ما يسهم في طفرة البولو العربي الآسيوي والأفريقي، والاستفادة من تعدد مدارس اللعبة التي من شأنها أن تنعكس على الأجيال المقبلة.

وقال ناصر الشامسي عضو مجلس إدارة النادي: المباراة الودية تمثل استمراراً العلاقات وتبادل الزيارات، خاصة أن «غنتوت» سبق له المشاركة في بطولة محمد السادس الدولية العام الماضي، وضمت 8 فرق عربية وأجنبية.

وأضاف: النادي حرص على وضع برنامج حافل، ترحيباً بالأشقاء، والذي يبدأ بفتح أبواب النادي بالمجان، اعتباراً من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، حيث خصصت منطقة للعائلات وألعاب الأطفال المتنوعة، مع مصاحبة بعض العروض والبرامج الترفيهية، وفقرة الكلاب البوليسية بشرطة أبوظبي، ومباراة استعراضية لمواهب أكاديمية ياسل، وأكاديمية أبطال المستقبل لكرة القدم، وبعدها مباراة للبولو لناشئ نادي دبي للبولو، ويعقب المباراة تكريم المشاركين في الفريقين، والسحب على 100 جائزة قيمة رصدها النادي للحضور.

ووجه كريم الظريف نيابة عن بعثة الفريق المغربي الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، لمبادرته لإقامة المباراة الودية بين الفريقين، وقال: الزيارة تعكس مدى الروابط الأخوية المتينة الممتدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومنها الرياضي، والمباراة تمثل فرصة للمزيد من التقارب بين رياضيي الإمارات والمغرب ونأمل تكرارها، ونشكر أعضاء مجلس إدارة نادي غنتوت على حفاوة الاستقبال.

ويضم وفد النادي المغربي هشام بكار منسق الفريق المغربي، واللاعبين ربيع بنعدادة، وكريم الظريف، وهشام الزين، ومحمد حشاش وإلياس بن مرغي، فيما يضم قائمة فريق غنتوت يوسف بن دسمال، وخالد بن دري، ومحمد بن دري وناصر الشامسي.